Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
 
 
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Отправлено: 29.09.25 - 21:43
Возможно, эти заметки было бы точнее назвать «Об ужимках антиполемики». Попробуем вместе вспомнить хотя бы выборочно то, с чем практически постоянно сталкиваемся и в жизни, и мире СМИ - особенно во Вселенной интернета. Это значимо для нас всех. Ведь речь идет о том, что будоражит наши эмоции и прямо или косвенно определяет наполнение и направление наших мыслей.
Отправлено: 29.09.25 - 21:43
А ещё есть манипуляции типа "Российские дроны пересекли границу Польши, пострадал жилой дом". И всё, мир на пороге третьей мировой, в очередной раз. А если начинаешь разбираться внимательно, как пересекли, зачем, кто управлял, почему дом разрушен, и сразу смысл новости меняется. Манипуляции сейчас практически повсеместно. Поиск истины становится всё сложнее и сложнее.
Отправлено: 29.09.25 - 21:46
Цитата:
Можно ли спорить честно?

Можно но так сейчас мало кто делает.
Отправлено: 29.09.25 - 22:15
Что-то не понял посыла автора. С тем же успехом можно то же самое сказать о классических базарных склоках, коими абсолютное большинство интернетного трындежа и являются. Только с изменившимся местом дислокации и некоей иллюзией от того что теперь формально уничижительное "базарная" к этой трескотне не применимо.
Отправлено: 30.09.25 - 10:11
Истерия нагнетается не смыслом вбрасываемых новостей, а количеством утюгов, которые их транслируют. Поэтому народ охотнее верит в то что сотни раз проговорили другие, чем самому искать ответы на интересующие вопросы, что для многих является трудозатратным умственным трудом. А так как по своей сути человек ленив, изыскательством правды 99% населения не занимается и верит тому, что несется изо всех утюгов планеты
Отправлено: 30.09.25 - 10:16
На тик-токе жизнь бьет ключем,много гадалок,провидцев, лекарей и всякого разного. Кто-то предсказал в скором будущем что северный сосед распадется на мелкие образования. Первым обьявят независимость татары и башкиры. Находясь в глубине страны как могут отделиться не совсем ясно. А Сибирь с населением 80% русскими куда может подастся,чукотка упирается в ледянную пустыню тоже мало перспектив.
Отправлено: 30.09.25 - 10:54
Цитата:

Цитата:
сайлау курманов:
На тик-токе жизнь бьет ключем, много гадалок, провидцев, лекарей и всякого разного. Кто-то предсказал в скором будущем что северный сосед распадется на мелкие образования. Первым обьявят независимость татары и башкиры. Находясь в глубине страны как могут отделиться не совсем ясно. А Сибирь с населением 80% русскими куда может подастся, чукотка упирается в ледянную пустыню тоже мало перспектив.


Действительно в настоящее время в тик-токе много диванных гадалок, пророков, нострадамусов, которые вместо пророчеств о звёздах, прогнозируют распад, хайпят - раздувая шум.

Раскройки страны скорее всего в ближайшее время не будет. Ресурсы у России будут ограничиваться всё сильнее, а противостояние с Западом нарастать, война в Украине требует колоссальных денег, техники и людей, так настоящие эксперты говорят.

Понятно, что попытки любых сепаратистских выходок в стране будут жёстко подавляться, целостность страны у соседей в приоритете. Если война продолжится, тогда цена всё более весомее будет, тяжёлое внутреннее положение, падение экономики, усталость общества и.т.д.
