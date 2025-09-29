Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52656
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Отправлено: 29.09.25 - 21:43
Возможно, эти заметки было бы точнее назвать «Об ужимках антиполемики». Попробуем вместе вспомнить хотя бы выборочно то, с чем практически постоянно сталкиваемся и в жизни, и мире СМИ - особенно во Вселенной интернета. Это значимо для нас всех. Ведь речь идет о том, что будоражит наши эмоции и прямо или косвенно определяет наполнение и направление наших мыслей.
Читать новость
Читать новость
Re: Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете...
Отправлено: 29.09.25 - 21:43
А ещё есть манипуляции типа "Российские дроны пересекли границу Польши, пострадал жилой дом". И всё, мир на пороге третьей мировой, в очередной раз. А если начинаешь разбираться внимательно, как пересекли, зачем, кто управлял, почему дом разрушен, и сразу смысл новости меняется. Манипуляции сейчас практически повсеместно. Поиск истины становится всё сложнее и сложнее.
Re: Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете...
Отправлено: 29.09.25 - 21:46
Цитата:
Можно но так сейчас мало кто делает.
Можно ли спорить честно?
Можно но так сейчас мало кто делает.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1856
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Отправлено: 29.09.25 - 22:15
Что-то не понял посыла автора. С тем же успехом можно то же самое сказать о классических базарных склоках, коими абсолютное большинство интернетного трындежа и являются. Только с изменившимся местом дислокации и некоей иллюзией от того что теперь формально уничижительное "базарная" к этой трескотне не применимо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 364
Re: Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете...
Отправлено: 30.09.25 - 10:11
Истерия нагнетается не смыслом вбрасываемых новостей, а количеством утюгов, которые их транслируют. Поэтому народ охотнее верит в то что сотни раз проговорили другие, чем самому искать ответы на интересующие вопросы, что для многих является трудозатратным умственным трудом. А так как по своей сути человек ленив, изыскательством правды 99% населения не занимается и верит тому, что несется изо всех утюгов планеты
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7758
Re: Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете...
Отправлено: 30.09.25 - 10:16
На тик-токе жизнь бьет ключем,много гадалок,провидцев, лекарей и всякого разного. Кто-то предсказал в скором будущем что северный сосед распадется на мелкие образования. Первым обьявят независимость татары и башкиры. Находясь в глубине страны как могут отделиться не совсем ясно. А Сибирь с населением 80% русскими куда может подастся,чукотка упирается в ледянную пустыню тоже мало перспектив.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7573
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Отправлено: 30.09.25 - 10:54
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Действительно в настоящее время в тик-токе много диванных гадалок, пророков, нострадамусов, которые вместо пророчеств о звёздах, прогнозируют распад, хайпят - раздувая шум.
Раскройки страны скорее всего в ближайшее время не будет. Ресурсы у России будут ограничиваться всё сильнее, а противостояние с Западом нарастать, война в Украине требует колоссальных денег, техники и людей, так настоящие эксперты говорят.
Понятно, что попытки любых сепаратистских выходок в стране будут жёстко подавляться, целостность страны у соседей в приоритете. Если война продолжится, тогда цена всё более весомее будет, тяжёлое внутреннее положение, падение экономики, усталость общества и.т.д.
Цитата:
сайлау курманов:
На тик-токе жизнь бьет ключем, много гадалок, провидцев, лекарей и всякого разного. Кто-то предсказал в скором будущем что северный сосед распадется на мелкие образования. Первым обьявят независимость татары и башкиры. Находясь в глубине страны как могут отделиться не совсем ясно. А Сибирь с населением 80% русскими куда может подастся, чукотка упирается в ледянную пустыню тоже мало перспектив.
На тик-токе жизнь бьет ключем, много гадалок, провидцев, лекарей и всякого разного. Кто-то предсказал в скором будущем что северный сосед распадется на мелкие образования. Первым обьявят независимость татары и башкиры. Находясь в глубине страны как могут отделиться не совсем ясно. А Сибирь с населением 80% русскими куда может подастся, чукотка упирается в ледянную пустыню тоже мало перспектив.
Действительно в настоящее время в тик-токе много диванных гадалок, пророков, нострадамусов, которые вместо пророчеств о звёздах, прогнозируют распад, хайпят - раздувая шум.
Раскройки страны скорее всего в ближайшее время не будет. Ресурсы у России будут ограничиваться всё сильнее, а противостояние с Западом нарастать, война в Украине требует колоссальных денег, техники и людей, так настоящие эксперты говорят.
Понятно, что попытки любых сепаратистских выходок в стране будут жёстко подавляться, целостность страны у соседей в приоритете. Если война продолжится, тогда цена всё более весомее будет, тяжёлое внутреннее положение, падение экономики, усталость общества и.т.д.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать