Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
 
 
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 20:41
Отправлено: 29.09.25 - 20:41
- Мы, когда ездили делегацией в Гуанчжоу, видели там такой перекресток, - рассказал аким. - В составе делегации было много предпринимателей. Один из них, который занимается освещением улиц, решил за свой счет сделать подарок городу.
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 23:09
Отправлено: 29.09.25 - 23:09
:lol: Песенка вспомнилась
"...я уже совсем большая и умею хорошо
на пол прыгать с табуретки и садиться на горшок" и так далее по тексту
только тут наоборот слово как раз таки есть :lol:
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 30.09.25 - 01:47
Отправлено: 30.09.25 - 01:47
как всегда, понты впереди нас бегут! :-P :-P :-P
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 30.09.25 - 04:30
Отправлено: 30.09.25 - 04:30
Прораб. В ютубе смотрит инструкцию как правильно подсоединить китайское барахло и что б не замкнуть иначе полгорода без света останется
До весны протянет. Потом эти фонарики сами из ямок по вылазят.
П.С Я думал что этот бум на фонарики в асфальте прошёл уже. В России их встречал на югах ещё 10 лет назад. Все успешно накрылись давно. Щас в моде наружняя подсветка пешеходных переходов.
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 30.09.25 - 08:15
Отправлено: 30.09.25 - 08:15
Бывала в Китае. Что удивительно, там бордюры не красят! И плитку через несколько лет не перекладывают. И все дороги там бетонные! И, самое главное - за коррупцию в Китае расстреливают! Давайте, мы тоже начнём коррупционеров расстреливать! Глядишь, тогда и без подглядывания у китайцев, город наш станет ухоженнее и красивее.

Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 30.09.25 - 09:09
Отправлено: 30.09.25 - 09:09
Это предприниматель и не такие "подарки" должен делать за свои одноразовые картонные симофоры :lol:
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 30.09.25 - 09:44
Отправлено: 30.09.25 - 09:44
Водители так "рады" обустройству этого перехода :-( .Уже наверно неделю перекрыто движение на перекрестке, огородили знаками и все. Всем водителям приходится по встречке пересекать этот перекресток. Было тепло и сухо, работ не видно было, сейчас снег, грязь...
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 30.09.25 - 10:40
Отправлено: 30.09.25 - 10:40
инструкцию читает :-)
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 30.09.25 - 10:55
Отправлено: 30.09.25 - 10:55
Кто скажет, на шахматном светящаяся плитка еще есть? Или опять забылась сразу же?

В городе дороги освещать надо, а не китайские приколы перенимать.
