Отправлено: - 04:30

maxsaf:

Работник года

Undead:

проработает пару месяцев и благополучно накроется.

Цитата:Прораб. В ютубе смотрит инструкцию как правильно подсоединить китайское барахло и что б не замкнуть иначе полгорода без света останетсяЦитата:До весны протянет. Потом эти фонарики сами из ямок по вылазят.П.С Я думал что этот бум на фонарики в асфальте прошёл уже. В России их встречал на югах ещё 10 лет назад. Все успешно накрылись давно. Щас в моде наружняя подсветка пешеходных переходов.