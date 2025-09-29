Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 20:41
- Мы, когда ездили делегацией в Гуанчжоу, видели там такой перекресток, - рассказал аким. - В составе делегации было много предпринимателей. Один из них, который занимается освещением улиц, решил за свой счет сделать подарок городу. Читать новость
Всем Нихао. Ещё немного добавлю про Китай. Часто тут бываю. И Вот случай произошел с нами: Приехали со склада в гостиницу на такси которую поймали на дороге, просто путем голосовалки. А в гостинице кинулись что телефон пропал. А он точно был когда садились в машину. Подошли к ресепшену, так и так как нам найти таксиста? Понимаем что сложно. Но все же?
Через час приехала полиция забрала в участок моего товарища, по камерам нашли такси которая высаживала у отеля. Потом сново (Внимание!!!) полиция отвезла в гостиницу и сказала все отдыхай спи.
Утром полиция привезла телефон.
Учитесь наша полисия а вы только и умеите штрафы штамповать.
В Гуанчжоу климат — субтропический, там не снежных зим, не требуется очистка от снега. Зачем брать примеры с субтропиков? Неужели нельзя обойтись обычной диодной подсветкой? Конечно понятно,устанавливают за счёт предпринимателя, но после замены верхнего слоя покрытия (фрезеровка старого, укладка нового слоя износа) на новый, всё это хозяйство придется менять или аккуратно перекладывать. [/URL]
Просто выпал и затерялся. На воровство мы не грешили. Полиция потом спросила заявление будите писать?. Мы нет конечно. Таксист то не виноват. Просто спасибо что нашли. Потому что без телефона сегодня это трагедия большая) тем более в другой стране.
ACROS: в итоге что- телефон украили, или просто выпал и затерялся под сидением ???
У меня был случай, выпал портмоне. Так таксист, через свою диспетчерскую вышел на связь и сообщил о "находке". Через 20-ть минут он вернул мне мою "потеряшку". За вознаграждение естественно, хотя мог бы всё "поиметь" Ведь я даже не то чтобы доказать, я даже не смог бы предположить, где его оставил. Вот за это и люблю наших таксистов. И не экономлю ради 10-20-ти евриков на более дешёвых всяких развозчиках.
Undead: проработает пару месяцев и благополучно накроется.
Наврное будут следить за тех.состоянием, раз и перед школами хотят такое же сделать- мэр же коллега его приедет- неудобно будет перед ним. Намыс - должен же быть. Согласно Положению редакционному, перевожу: - ЧЕСТЬ.
На один раз идея, правы пользователи. Летом всё раскопают, для такой необходимой замены труб отопления. Кстати для чего это делается, кто может сказать? Лучше бы в этом направлении опыт перенимали, как не копать каждый год, для замены труб отопления. Тут же явно, что то не так. А так для чинушей хорошая идея по очередному распилу!
ПС - зимой под снего-грязе-льдом всё равно не видно.
