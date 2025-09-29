НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52655
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 20:41
- Мы, когда ездили делегацией в Гуанчжоу, видели там такой перекресток, - рассказал аким. - В составе делегации было много предпринимателей. Один из них, который занимается освещением улиц, решил за свой счет сделать подарок городу.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16952
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 20:41
#1
Всем Нихао. Ещё немного добавлю про Китай. Часто тут бываю. И Вот случай произошел с нами:
Приехали со склада в гостиницу на такси которую поймали на дороге, просто путем голосовалки.
А в гостинице кинулись что телефон пропал. А он точно был когда садились в машину. Подошли к ресепшену, так и так как нам найти таксиста? Понимаем что сложно. Но все же?

Через час приехала полиция забрала в участок моего товарища, по камерам нашли такси которая высаживала у отеля. Потом сново (Внимание!!!) полиция отвезла в гостиницу и сказала все отдыхай спи.

Утром полиция привезла телефон.

Учитесь наша полисия :lol: а вы только и умеите штрафы штамповать. :-x

[Исправлено: Vit, 29.09.2025 - 20:43]
ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1317
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:15
#2
В Гуанчжоу климат — субтропический, там не снежных зим, не требуется очистка от снега. Зачем брать примеры с субтропиков?
Неужели нельзя обойтись обычной диодной подсветкой? Конечно понятно,устанавливают за счёт предпринимателя, но после замены верхнего слоя покрытия (фрезеровка старого, укладка нового слоя износа) на новый, всё это хозяйство придется менять или аккуратно перекладывать.
[Исправлено: ГИП, 29.09.2025 - 19:56]
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8404
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 29.09.25 - 21:17
#3
Цитата:
Vit:
Учитесь наша полисия


Вит, ну что так плохо рассказываете: - в итоге что- телефон украили, или просто выпал и затерялся под сидением ???
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16952
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:20
#4
Цитата:
ACROS:
Просто выпал и затерялся. На воровство мы не грешили. Полиция потом спросила заявление будите писать?. Мы нет конечно. Таксист то не виноват. Просто спасибо что нашли. Потому что без телефона сегодня это трагедия большая) тем более в другой стране.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8404
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 29.09.25 - 21:20
#5
Цитата://у вас 10 миллионов//

Ничего себе: - пол-Казахстана в одном провинциальном городке.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16952
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:23
#6
Цитата:
ACROS:

Просто красиво полиция сработала.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16952
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:24
#7
Вечерняя прогулка перед сном. Вот такой фонтанчик.

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16952
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:27
#8
Вот такие яркие машинки по центру гоняют с детишками. Как у нас в сити центре. Или у нас уже нету? Давно не было писали что запретили в акимате.

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4675
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:29
#9
Цитата:
ACROS:
в итоге что- телефон украили, или просто выпал и затерялся под сидением ???

У меня был случай, выпал портмоне. Так таксист, через свою диспетчерскую вышел на связь и сообщил о "находке". Через 20-ть минут он вернул мне мою "потеряшку". За вознаграждение естественно, хотя мог бы всё "поиметь" :lol: Ведь я даже не то чтобы доказать, я даже не смог бы предположить, где его оставил. Вот за это и люблю наших таксистов. И не экономлю ради 10-20-ти евриков на более дешёвых всяких развозчиках. :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4675
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:31
#10
Цитата:
Vit:
Просто красиво полиция сработала.

Для того она там и полиция, а не штрафы на лево и право лепить! :lol:
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1032
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 29.09.25 - 21:32
#11
Цитата:
Я думаю, что это будет одна из фишек нашего города.

Что-то мне подсказывает, что эта фишка проработает пару месяцев и благополучно накроется.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8404
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:37
#12
Цитата:
Undead:
проработает пару месяцев и благополучно накроется.


Наврное будут следить за тех.состоянием, раз и перед школами хотят такое же сделать- мэр же коллега его приедет- неудобно будет перед ним. Намыс - должен же быть.
Согласно Положению редакционному, перевожу: - ЧЕСТЬ.

[Исправлено: ACROS, 29.09.2025 - 22:39]
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4675
Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 21:42
#13
На один раз идея, правы пользователи. Летом всё раскопают, для такой необходимой замены труб отопления. Кстати для чего это делается, кто может сказать? Лучше бы в этом направлении опыт перенимали, как не копать каждый год, для замены труб отопления. Тут же явно, что то не так. :lol:
А так для чинушей хорошая идея по очередному распилу! 8-)

ПС - зимой под снего-грязе-льдом всё равно не видно.

[Исправлено: Эл-починно, 29.09.2025 - 22:43]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28923
Re: Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой...
Отправлено: 29.09.25 - 22:17
#14
На фотке чел сидит на стуле, втыкает в телефон :lol:
Работник года :lol:
