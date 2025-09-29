НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
 
 
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Отправлено: 29.09.25 - 21:43
Возможно, эти заметки было бы точнее назвать «Об ужимках антиполемики». Попробуем вместе вспомнить хотя бы выборочно то, с чем практически постоянно сталкиваемся и в жизни, и мире СМИ - особенно во Вселенной интернета. Это значимо для нас всех. Ведь речь идет о том, что будоражит наши эмоции и прямо или косвенно определяет наполнение и направление наших мыслей.
maxsaf
Отправлено: 29.09.25 - 21:43
А ещё есть манипуляции типа "Российские дроны пересекли границу Польши, пострадал жилой дом". И всё, мир на пороге третьей мировой, в очередной раз. А если начинаешь разбираться внимательно, как пересекли, зачем, кто управлял, почему дом разрушен, и сразу смысл новости меняется. Манипуляции сейчас практически повсеместно. Поиск истины становится всё сложнее и сложнее.
Отправлено: 29.09.25 - 21:46
Цитата:
Можно ли спорить честно?

Можно но так сейчас мало кто делает.
Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Отправлено: 29.09.25 - 22:15
Что-то не понял посыла автора. С тем же успехом можно то же самое сказать о классических базарных склоках, коими абсолютное большинство интернетного трындежа и являются. Только с изменившимся местом дислокации и некоей иллюзией от того что теперь формально уничижительное "базарная" к этой трескотне не применимо.
