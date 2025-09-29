Отправлено: - 21:43

Возможно, эти заметки было бы точнее назвать «Об ужимках антиполемики». Попробуем вместе вспомнить хотя бы выборочно то, с чем практически постоянно сталкиваемся и в жизни, и мире СМИ - особенно во Вселенной интернета. Это значимо для нас всех. Ведь речь идет о том, что будоражит наши эмоции и прямо или косвенно определяет наполнение и направление наших мыслей.