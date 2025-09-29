Отправлено: - 21:29

ACROS:

в итоге что- телефон украили, или просто выпал и затерялся под сидением ???

Цитата:У меня был случай, выпал портмоне. Так таксист, через свою диспетчерскую вышел на связь и сообщил о "находке". Через 20-ть минут он вернул мне мою "потеряшку". За вознаграждение естественно, хотя мог бы всё "поиметь"Ведь я даже не то чтобы доказать, я даже не смог бы предположить, где его оставил. Вот за это и люблю наших таксистов. И не экономлю ради 10-20-ти евриков на более дешёвых всяких развозчиках.