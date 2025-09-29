НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе распространяют в мессенджерах
 
 
Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе распространяют в мессенджерах
Отправлено: 29.09.25 - 16:02
Согласно ей, об убийстве двух человек в селе Аманкарагай сообщил местный житель. К нему на улице подошла девочка, которая рассказала, что ее мама и брат лежат дома на полу. В совершении преступления подозревается взрослый мужчина.
Re: Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве...
Отправлено: 29.09.25 - 16:02
#1
Для чего публиковать ориентировку с блюром? Ладно, адрес, ФИО. Но лицо, подозреваемое в убийстве, думаю скрывать нельзя. Вдруг это поможет задержать преступника. Может он сейчас где-нибудь в магазине, и продавец опознал бы, и сообщил в полицию? Или где-нибудь на трассе попутку поймал, и его также узнали. Странная система.
Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе распространяют в мессенджерах
Отправлено: 29.09.25 - 16:35
#2
Цитата:
vofkakst:
Для чего публиковать ориентировку с блюром?

Эту ориентировку полиция нам не предоставляла. В таких случаях мы закрываем лицо подозреваемых. Чтобы не получить позже иск в суд.
