Re: Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве...

Для чего публиковать ориентировку с блюром? Ладно, адрес, ФИО. Но лицо, подозреваемое в убийстве, думаю скрывать нельзя. Вдруг это поможет задержать преступника. Может он сейчас где-нибудь в магазине, и продавец опознал бы, и сообщил в полицию? Или где-нибудь на трассе попутку поймал, и его также узнали. Странная система.