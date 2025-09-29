НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Двойное убийство расследуют в Аулиекольском районе
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52652
Двойное убийство расследуют в Аулиекольском районе
Отправлено: 29.09.25 - 15:05
В сообщении, которое сейчас распространяют в чатах, автор рекомендует лишний раз не выходить на улицу из дома или с места работы. Причина - поиски подозреваемого в двойном убийстве в селе Аманкарагай. Информацию прокомментировали в полиции.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1807
Re: Двойное убийство расследуют в Аулиекольском районе
Отправлено: 29.09.25 - 15:05
#1
Обычно, если в статье скриншоты из WhatsApp - в конце обычно, как приправа, " напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации... "

А тут нету. Странно
