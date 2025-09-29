НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:10
#9241
Цитата:
maxsaf:
Не захотел искать переводчика для своих ценников и платить ему


Этот вариант тоже предполагал, впечатляет :-P :-P :-P
maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:23
#9242
Цитата:
Kairat stayer:
Этот вариант тоже предполагал, впечатляет

А так тоже впечатляет, или это другое?

Цитата:
Тимур Гафуров:
Проблема в финансах. Кроме двух модераторов, нужен еще и редактор, владеющий двумя языками. Для контроля и для ответов на жалобы/вопросы пользователей. И нужен еще один сотрудник - для подмены во время отпуска/больничного. Мы живем на доходы от рекламы. Чтобы пойти на дополнительные расходы, надо сократить имеющиеся.
maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:25
#9243
Цитата:
Kairat stayer:
в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы?

Проблема в том, что далеко не все пользователи пишут перевод.
Т
Тимур Гафуров
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:27
#9244
Цитата:
maxsaf:
Правда ли, что пользователь 111 своё предупреждение уже получил, и далее к нему будут применяться более жёсткие меры по пункту 2.2.18?

Уже пояснял - далее комментарии на других языках будем удалять.
Цитата:
maxsaf:
За последние пару недель сколько раз этот пункт применялся при удалении сообщений?

Понятия не имею. Я не веду статистику и не модерирую.
Цитата:
Kairat stayer:
Если, редко отдельные слова пишу на казахском, в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы? Например: анау-мынау (То - да - сё), шайтан (чёрт) и.т.д.

Никаких проблем. Все в рамках правил.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:33
#9245
Цитата:
maxsaf:
А так тоже впечатляет...?


Жил-был богатырь удалой,
не враг ему был ни холод, ни голод, ни лютый зной.
А пал он от силы невиданной - ценника двуязычного! :-P :-P :-P
maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:37
#9246
Цитата:
ACROS:
категорически ЗАПРЕЩЕНО писать и выражать свои мысли на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке Республики Казахстан, а именно на КАЗАХСКОМ языке - соответствует его утверждению, и если это так - то по какой причине ???

Акрос, я не говорил, что категорически. В остальном - главный редактор всё пояснил.
maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:39
#9247
Цитата:
Kairat stayer:
А пал он от силы невиданной - ценника двуязычного!

И сломил он меня глупостью самого требования. Против глупости у меня аргументов нету 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:46
#9248
Цитата:
maxsaf:
И сломил он меня глупостью самого требования. Против глупости у меня аргументов нету


Без аргументов и доводов,
пал тот богатырь в тоску великую,
да эмигрировал в края далёкие.

А был тот богатырь не простой,
а сказочником, сам сказки и легенды слагал,
и сломлен был этот "герой" - ценниками на двух языках 8-) 8-) 8-)
maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:50
#9249
Цитата:
Kairat stayer:

Время для не смешных мемов. Не подведите. Должно быть максимально тупо и не смешно ;-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:56
#9250
Цитата:
maxsaf:
Время для не смешных мемов. Не подведите. Должно быть максимально тупо и не смешно


Не переживайте пожалуйста, можете спокойно спать.
Всему своё время, баланс в природе и на форуме будет соблюдён.
Время есть для всего :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 11:43
#9251
Любой мем - это часть вечности, а вечность не обязана никого развлекать.

Как отметил выше: Всему своё время, время словам, время молчанию и.т.д. Просто одни люди понимают это сразу, а другие никогда не поймут.

Пока анонсирую, мем будет после обеда, в виде изречения одного из восточных мудрецов :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 29.09.2025 - 12:44]
1
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 12:41
#9252
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Не ври, удалили, пару раз как минимум.

Нет, ты врешь, я же специально написал перевод
Например
Жоқ
Нет
И я смотрел за этим, ничего не удалили
Y
YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 14:19
#9253
кто с кем бороться непонятно

[Исправлено: YESNO, 29.09.2025 - 15:22]
