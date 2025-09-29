Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:10
Цитата:
Этот вариант тоже предполагал, впечатляет
maxsaf:
Не захотел искать переводчика для своих ценников и платить ему
Не захотел искать переводчика для своих ценников и платить ему
Этот вариант тоже предполагал, впечатляет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:23
Цитата:
А так тоже впечатляет, или это другое?
Цитата:
Kairat stayer:
Этот вариант тоже предполагал, впечатляет
Этот вариант тоже предполагал, впечатляет
А так тоже впечатляет, или это другое?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Проблема в финансах. Кроме двух модераторов, нужен еще и редактор, владеющий двумя языками. Для контроля и для ответов на жалобы/вопросы пользователей. И нужен еще один сотрудник - для подмены во время отпуска/больничного. Мы живем на доходы от рекламы. Чтобы пойти на дополнительные расходы, надо сократить имеющиеся.
Проблема в финансах. Кроме двух модераторов, нужен еще и редактор, владеющий двумя языками. Для контроля и для ответов на жалобы/вопросы пользователей. И нужен еще один сотрудник - для подмены во время отпуска/больничного. Мы живем на доходы от рекламы. Чтобы пойти на дополнительные расходы, надо сократить имеющиеся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:25
Цитата:
Проблема в том, что далеко не все пользователи пишут перевод.
Kairat stayer:
в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы?
в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы?
Проблема в том, что далеко не все пользователи пишут перевод.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:27
Цитата:
Уже пояснял - далее комментарии на других языках будем удалять.
Цитата:
Понятия не имею. Я не веду статистику и не модерирую.
Цитата:
Никаких проблем. Все в рамках правил.
maxsaf:
Правда ли, что пользователь 111 своё предупреждение уже получил, и далее к нему будут применяться более жёсткие меры по пункту 2.2.18?
Правда ли, что пользователь 111 своё предупреждение уже получил, и далее к нему будут применяться более жёсткие меры по пункту 2.2.18?
Уже пояснял - далее комментарии на других языках будем удалять.
Цитата:
maxsaf:
За последние пару недель сколько раз этот пункт применялся при удалении сообщений?
За последние пару недель сколько раз этот пункт применялся при удалении сообщений?
Понятия не имею. Я не веду статистику и не модерирую.
Цитата:
Kairat stayer:
Если, редко отдельные слова пишу на казахском, в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы? Например: анау-мынау (То - да - сё), шайтан (чёрт) и.т.д.
Если, редко отдельные слова пишу на казахском, в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы? Например: анау-мынау (То - да - сё), шайтан (чёрт) и.т.д.
Никаких проблем. Все в рамках правил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:33
Цитата:
Жил-был богатырь удалой,
не враг ему был ни холод, ни голод, ни лютый зной.
А пал он от силы невиданной - ценника двуязычного!
maxsaf:
А так тоже впечатляет...?
А так тоже впечатляет...?
Жил-был богатырь удалой,
не враг ему был ни холод, ни голод, ни лютый зной.
А пал он от силы невиданной - ценника двуязычного!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:37
Цитата:
Акрос, я не говорил, что категорически. В остальном - главный редактор всё пояснил.
ACROS:
категорически ЗАПРЕЩЕНО писать и выражать свои мысли на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке Республики Казахстан, а именно на КАЗАХСКОМ языке - соответствует его утверждению, и если это так - то по какой причине ???
категорически ЗАПРЕЩЕНО писать и выражать свои мысли на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке Республики Казахстан, а именно на КАЗАХСКОМ языке - соответствует его утверждению, и если это так - то по какой причине ???
Акрос, я не говорил, что категорически. В остальном - главный редактор всё пояснил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:39
Цитата:
И сломил он меня глупостью самого требования. Против глупости у меня аргументов нету
Kairat stayer:
А пал он от силы невиданной - ценника двуязычного!
А пал он от силы невиданной - ценника двуязычного!
И сломил он меня глупостью самого требования. Против глупости у меня аргументов нету
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:46
Цитата:
Без аргументов и доводов,
пал тот богатырь в тоску великую,
да эмигрировал в края далёкие.
А был тот богатырь не простой,
а сказочником, сам сказки и легенды слагал,
и сломлен был этот "герой" - ценниками на двух языках
maxsaf:
И сломил он меня глупостью самого требования. Против глупости у меня аргументов нету
И сломил он меня глупостью самого требования. Против глупости у меня аргументов нету
Без аргументов и доводов,
пал тот богатырь в тоску великую,
да эмигрировал в края далёкие.
А был тот богатырь не простой,
а сказочником, сам сказки и легенды слагал,
и сломлен был этот "герой" - ценниками на двух языках
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:50
Цитата:
Время для не смешных мемов. Не подведите. Должно быть максимально тупо и не смешно
Kairat stayer:
Время для не смешных мемов. Не подведите. Должно быть максимально тупо и не смешно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 10:56
Цитата:
Не переживайте пожалуйста, можете спокойно спать.
Всему своё время, баланс в природе и на форуме будет соблюдён.
Время есть для всего
maxsaf:
Время для не смешных мемов. Не подведите. Должно быть максимально тупо и не смешно
Время для не смешных мемов. Не подведите. Должно быть максимально тупо и не смешно
Не переживайте пожалуйста, можете спокойно спать.
Всему своё время, баланс в природе и на форуме будет соблюдён.
Время есть для всего
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 11:43
Любой мем - это часть вечности, а вечность не обязана никого развлекать.
Как отметил выше: Всему своё время, время словам, время молчанию и.т.д. Просто одни люди понимают это сразу, а другие никогда не поймут.
Пока анонсирую, мем будет после обеда, в виде изречения одного из восточных мудрецов
[Исправлено: Kairat stayer, 29.09.2025 - 12:44]
Как отметил выше: Всему своё время, время словам, время молчанию и.т.д. Просто одни люди понимают это сразу, а другие никогда не поймут.
Пока анонсирую, мем будет после обеда, в виде изречения одного из восточных мудрецов
[Исправлено: Kairat stayer, 29.09.2025 - 12:44]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 12:41
Цитата:
Цитата:
Нет, ты врешь, я же специально написал перевод
Например
Жоқ
Нет
И я смотрел за этим, ничего не удалили
maxsaf:
Цитата:
Не ври, удалили, пару раз как минимум.
Нет, ты врешь, я же специально написал перевод
Например
Жоқ
Нет
И я смотрел за этим, ничего не удалили
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.09.25 - 14:19
кто с кем бороться непонятно
[Исправлено: YESNO, 29.09.2025 - 15:22]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать