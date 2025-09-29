НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Прокурора Рудного задержали в Костанайской области по подозрению в получении взятки
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52650
Прокурора Рудного задержали в Костанайской области по подозрению в получении взятки
Отправлено: 29.09.25 - 10:37
Читатели "НГ" поделились кадрами, снятыми вчера в районе 15-го магазина в Костанае. По их сообщениям, в багажнике 300-го Toyota Land Cruiser лежали деньги, которые пересчитывали работающие на месте сотрудники спецслужбы.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7756
Re: Прокурора Рудного задержали в Костанайской области по...
Отправлено: 29.09.25 - 10:37
#1
До сих пор не могу понять, что имел ввиду президент Токаев когда говорил - без злого умысла. Я понимаю когда отказали тормоза или гололед, а вот так хапать в три горло и выходить сухим, это нонсенс
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28905
Прокурора Рудного задержали в Костанайской области по подозрению в получении взятки
Отправлено: 29.09.25 - 10:42
#2
Цитата:
NG.kz:
Я понимаю когда отказали тормоза

Это именно такой случай :lol:
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1792
Re: Прокурора Рудного задержали в Костанайской области по...
Отправлено: 29.09.25 - 13:07
#3
А крузак 300,был бы у него,если бы не задержали,а пока в багажнике его 200го считали :lol:
