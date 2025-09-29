Re: Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили...

Отправлено: - 12:17

Я правильно понял последнее фото? От тяжести снега рухнул столб? Серьёзно?

Наипрямейший вопрос Акиму - кто в ответе за надежную и качественную установку столбов (практически из фольги)? Либо столбы не соответствуют никаким требованиям, либо ставили их мастера с не особо прямыми руками. Бетонный столб бы себя так не повел бы. Будут ли комментарии из акимата, от акима в частности - по его инициативе бросились выкорчевывать вековые столбы и втыкать эти железячки, которые первый снег не пережили.