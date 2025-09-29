Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Опять брусчатку укладывать в снег? - Работы по благоустройству и критику президента прокомментировал аким Костаная
Опять брусчатку укладывать в снег? - Работы по благоустройству и критику президента прокомментировал аким Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать