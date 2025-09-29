НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Опять брусчатку укладывать в снег? - Работы по благоустройству и критику президента прокомментировал аким Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52650
Опять брусчатку укладывать в снег? - Работы по благоустройству и критику президента прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 29.09.25 - 12:34
На аппаратном совещании обсуждали итоги проведения государственных закупок. Сегодня же в Костанае обильные осадки в виде снега. Корреспондент "НГ" спросил - неужели брусчатку вновь будут укладывать в таких условиях?
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1805
Re: Опять брусчатку укладывать в снег? - Работы по...
Отправлено: 29.09.25 - 12:34
#1
Думает, что выкрутился и отмазался. Нееет))

А как товарищ Аким прокомментирует результат укладки брусчатки на углу аль-Фараби- каирьекова , где в результате "подъема" тротуара появилась целая ступень. Вместо решения проблемы - бросили деревянный поддон- паллет. Сейчас вся эта халтура уйдет под снег. Люди будут падать ( и не дай бог, еще ноги ломать), Трактора, чистящие тротуары, снесут бордюры. Дальше что - на следующий год переделывать? Опять бюджет четвертовать? Когда все работы будут делать на совесть, а не освоения ради??
