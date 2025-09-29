Re: Опять брусчатку укладывать в снег? - Работы по...

А как товарищ Аким прокомментирует результат укладки брусчатки на углу аль-Фараби- каирьекова , где в результате "подъема" тротуара появилась целая ступень. Вместо решения проблемы - бросили деревянный поддон- паллет. Сейчас вся эта халтура уйдет под снег. Люди будут падать ( и не дай бог, еще ноги ломать), Трактора, чистящие тротуары, снесут бордюры. Дальше что - на следующий год переделывать? Опять бюджет четвертовать? Когда все работы будут делать на совесть, а не освоения ради??