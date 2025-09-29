Отправлено: - 10:27

maxsaf:

Правда ли, что пользователь 111 своё предупреждение уже получил, и далее к нему будут применяться более жёсткие меры по пункту 2.2.18?

maxsaf:

За последние пару недель сколько раз этот пункт применялся при удалении сообщений?

Kairat stayer:

Если, редко отдельные слова пишу на казахском, в скобках пишу перевод, мне не трудно, какие проблемы? Например: анау-мынау (То - да - сё), шайтан (чёрт) и.т.д.

Цитата:Уже пояснял - далее комментарии на других языках будем удалять.Цитата:Понятия не имею. Я не веду статистику и не модерирую.Цитата:Никаких проблем. Все в рамках правил.