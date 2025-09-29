Re: Прокурора Рудного задержали в Костанайской области по...

Отправлено: - 10:37

До сих пор не могу понять, что имел ввиду президент Токаев когда говорил - без злого умысла. Я понимаю когда отказали тормоза или гололед, а вот так хапать в три горло и выходить сухим, это нонсенс