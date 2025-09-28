Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 28.09.25 - 22:43
Никого же не напрягает ни сейчас не раньше, что НГ не публикует новости на казахском, что сообщения на форуме на казахском запрещены. А ценники на русском почему-то кого то напрягали. Двадцать лет назад и сейчас напрягают. Выдумали проблему, искусственно создали.
Отправлено: 28.09.25 - 22:45
Если кто-то выдумает очередной закон, и заставит нг ввести казахский язык - для главного редактора и сотрудников это станет проблемой. Но не для Акроса. Для него языковых проблем не существует.
Отправлено: 28.09.25 - 22:55
Цитата:
Вы уводите в сторону: или ЗАБАЛТЫВАЕТЕ проблему - проблемму и САМОЕ главное - причину вашего БЕГСТВА за рубеж.
maxsaf:
она в Кустанае точно нафиг не была нужна.
она в Кустанае точно нафиг не была нужна.
Вы уводите в сторону: или ЗАБАЛТЫВАЕТЕ проблему - проблемму и САМОЕ главное - причину вашего БЕГСТВА за рубеж.
Отправлено: 28.09.25 - 23:06
Цитата:
Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???
Цитата:
Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???
Цитата:
Конечно: - НЕТ. Казахским - владею, сносно; русским - тоже; английским - на уровне Мутко, ну может чуть лучше, но тоже владею.
А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ??? Нету у вас примеров.
Русскоязычные - как начихали на государственный язык, так и не ИЗУЧАЮТ его, потому что за это их - НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ и НЕ НАКАЗЫВАЮТ, и даже по гос.службе ИМ это (изучение казахского языка) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.
maxsaf:
сообщения на форуме на казахском запрещены
сообщения на форуме на казахском запрещены
Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???
Цитата:
maxsaf:
сейчас напрягают.
сейчас напрягают.
Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???
Цитата:
maxsaf:
Для него языковых проблем не существует
Для него языковых проблем не существует
Конечно: - НЕТ. Казахским - владею, сносно; русским - тоже; английским - на уровне Мутко, ну может чуть лучше, но тоже владею.
А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ??? Нету у вас примеров.
Русскоязычные - как начихали на государственный язык, так и не ИЗУЧАЮТ его, потому что за это их - НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ и НЕ НАКАЗЫВАЮТ, и даже по гос.службе ИМ это (изучение казахского языка) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.
Отправлено: 28.09.25 - 23:41
Хех..
Макс опять по мелкому разводит из за ценников?
Макс опять по мелкому разводит из за ценников?
Отправлено: 28.09.25 - 23:43
Отправлено: 28.09.25 - 23:44
Цитата:
Тебя ещё не посадили?
111:
Макс опять по мелкому разводит из за ценников?
Макс опять по мелкому разводит из за ценников?
Тебя ещё не посадили?
Отправлено: 28.09.25 - 23:45
Цитата:
Абсолютно. Можете главреда или 111 спросить.
ACROS:
Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???
Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???
Абсолютно. Можете главреда или 111 спросить.
Отправлено: 29.09.25 - 00:51
Цитата:
Товарищ Добринцов, у вас наименование товаров на ценниках на двух языках? Если решите писать только на русском наименование, то от кого прилетит штраф?
ACROS:
Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???
Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???
Товарищ Добринцов, у вас наименование товаров на ценниках на двух языках? Если решите писать только на русском наименование, то от кого прилетит штраф?
Отправлено: 29.09.25 - 00:56
Цитата:
Ну ты и быстро же ты переобулся Жаба задушила, переплачивать? ))
А теперь, уважаемые читатели, посмотрите как он сам оправдывал завышенную цену дублика ключа
Золотой ключик
111:
А я тут довожу наших
А я тут довожу наших
Ну ты и быстро же ты переобулся Жаба задушила, переплачивать? ))
А теперь, уважаемые читатели, посмотрите как он сам оправдывал завышенную цену дублика ключа
Отправлено: 29.09.25 - 01:04
Цитата:
Это вам надо 111 спросить. Он тут пару недель назад что-то пытался на казахском написать фо флуде, ему сделали последнее китайское предупреждение. И предупредили, что если он будет нарушать, удалят. А злоснных нарушителей - в бан отправляют. Так что да, у 111 проблемы - он не может на своем государственном языке писать на этом форуме безнаказанно
Ну как вам, норм проблема, или фигня?
ACROS:
А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ???
А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ???
Это вам надо 111 спросить. Он тут пару недель назад что-то пытался на казахском написать фо флуде, ему сделали последнее китайское предупреждение. И предупредили, что если он будет нарушать, удалят. А злоснных нарушителей - в бан отправляют. Так что да, у 111 проблемы - он не может на своем государственном языке писать на этом форуме безнаказанно
Ну как вам, норм проблема, или фигня?
Отправлено: 29.09.25 - 01:06
Цитата:
Ну значит одному мне не повезло, раз только меня заставляли вывеску переделать на двух языках, и все ценники.
[Исправлено: maxsaf, 29.09.2025 - 02:07]
ACROS:
Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.
Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.
Ну значит одному мне не повезло, раз только меня заставляли вывеску переделать на двух языках, и все ценники.
[Исправлено: maxsaf, 29.09.2025 - 02:07]
Отправлено: 29.09.25 - 04:21
Цитата:
Цитата:
Врать то не надо, это тебе сказали не передергивать, провоцируются как тут и не хамить
Что же ты за человек..
maxsaf:
Цитата:
надо 111 спросить. Он тут пару недель назад что-то пытался на казахском написать фо флуде, ему сделали последнее китайское предупреждение.
Врать то не надо, это тебе сказали не передергивать, провоцируются как тут и не хамить
Что же ты за человек..
Отправлено: 29.09.25 - 04:27
Цитата:
Цитата:
у 111 пробле
Я конечно понимаю, как ты свое поражение, где тебе сказали из редакции явно не передергивать, ты хочешь продать за некую победу, но как то низковато уж..
Тем более его тут не было, когда ты стал провокациями заниматься..
Так что давай не ври тут
maxsaf:
Цитата:
у 111 пробле
Я конечно понимаю, как ты свое поражение, где тебе сказали из редакции явно не передергивать, ты хочешь продать за некую победу, но как то низковато уж..
Тем более его тут не было, когда ты стал провокациями заниматься..
Так что давай не ври тут
Отправлено: 29.09.25 - 05:25
Цитата:
А чего это я вру. Тебе доступно объяснили, почему тут удаляются сообщения на казахском языке, или хочешь чтобы повторили?
111:
Врать то не надо
Врать то не надо
А чего это я вру. Тебе доступно объяснили, почему тут удаляются сообщения на казахском языке, или хочешь чтобы повторили?
