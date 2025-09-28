Отправлено: - 01:06

ACROS:

Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.

[Исправлено: maxsaf, 29.09.2025 - 02:07]

Цитата:Ну значит одному мне не повезло, раз только меня заставляли вывеску переделать на двух языках, и все ценники.