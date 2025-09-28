Отправлено: - 23:06

maxsaf:

сообщения на форуме на казахском запрещены

maxsaf:

сейчас напрягают.

maxsaf:

Для него языковых проблем не существует

Цитата:Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???Цитата:Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???Цитата:Конечно: - НЕТ. Казахским - владею, сносно; русским - тоже; английским - на уровне Мутко, ну может чуть лучше, но тоже владею.А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ??? Нету у вас примеров.Русскоязычные - как начихали на государственный язык, так и не ИЗУЧАЮТ его, потому что за это их - НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ и НЕ НАКАЗЫВАЮТ, и даже по гос.службе ИМ это (изучение казахского языка) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.