Никого же не напрягает ни сейчас не раньше, что НГ не публикует новости на казахском, что сообщения на форуме на казахском запрещены. А ценники на русском почему-то кого то напрягали. Двадцать лет назад и сейчас напрягают. Выдумали проблему, искусственно создали.
maxsaf: сообщения на форуме на казахском запрещены
Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???
Цитата:
maxsaf: сейчас напрягают.
Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???
Цитата:
maxsaf: Для него языковых проблем не существует
Конечно: - НЕТ. Казахским - владею, сносно; русским - тоже; английским - на уровне Мутко, ну может чуть лучше, но тоже владею.
А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ??? Нету у вас примеров. Русскоязычные - как начихали на государственный язык, так и не ИЗУЧАЮТ его, потому что за это их - НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ и НЕ НАКАЗЫВАЮТ, и даже по гос.службе ИМ это (изучение казахского языка) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.
ACROS: А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ???
Это вам надо 111 спросить. Он тут пару недель назад что-то пытался на казахском написать фо флуде, ему сделали последнее китайское предупреждение. И предупредили, что если он будет нарушать, удалят. А злоснных нарушителей - в бан отправляют. Так что да, у 111 проблемы - он не может на своем государственном языке писать на этом форуме безнаказанно Ну как вам, норм проблема, или фигня?
