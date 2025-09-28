НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 22:43
#9196
Никого же не напрягает ни сейчас не раньше, что НГ не публикует новости на казахском, что сообщения на форуме на казахском запрещены. А ценники на русском почему-то кого то напрягали. Двадцать лет назад и сейчас напрягают. Выдумали проблему, искусственно создали.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 22:45
#9197
Если кто-то выдумает очередной закон, и заставит нг ввести казахский язык - для главного редактора и сотрудников это станет проблемой. Но не для Акроса. Для него языковых проблем не существует.
A
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 22:55
#9198
Цитата:
maxsaf:
она в Кустанае точно нафиг не была нужна.


Вы уводите в сторону: или ЗАБАЛТЫВАЕТЕ проблему - проблемму и САМОЕ главное - причину вашего БЕГСТВА за рубеж.
A
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 23:06
#9199
Цитата:
maxsaf:
сообщения на форуме на казахском запрещены


Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???

Цитата:
maxsaf:
сейчас напрягают.


Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???

Цитата:
maxsaf:
Для него языковых проблем не существует


Конечно: - НЕТ. Казахским - владею, сносно; русским - тоже; английским - на уровне Мутко, ну может чуть лучше, но тоже владею.

А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ??? Нету у вас примеров.
Русскоязычные - как начихали на государственный язык, так и не ИЗУЧАЮТ его, потому что за это их - НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ и НЕ НАКАЗЫВАЮТ, и даже по гос.службе ИМ это (изучение казахского языка) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 23:41
#9200
Хех..
Макс опять по мелкому разводит из за ценников?
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 23:43
#9201
А я тут довожу наших

maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 23:44
#9202
Цитата:
111:
Макс опять по мелкому разводит из за ценников?

Тебя ещё не посадили?
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
28.09.25 - 23:45
#9203
Цитата:
ACROS:
Вы это утверждаете на ПОЛНОМ серьёзе ???

Абсолютно. Можете главреда или 111 спросить.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
29.09.25 - 00:51
#9204
Цитата:
ACROS:
Что бы не быть голословным: - пример из сегодняшего дня можете привести ???

Товарищ Добринцов, у вас наименование товаров на ценниках на двух языках? Если решите писать только на русском наименование, то от кого прилетит штраф?
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
29.09.25 - 00:56
#9205
Цитата:
111:
А я тут довожу наших

Ну ты и быстро же ты переобулся :lol: Жаба задушила, переплачивать? ))
А теперь, уважаемые читатели, посмотрите как он сам оправдывал завышенную цену дублика ключа :lol:

Золотой ключик
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
29.09.25 - 01:04
#9206
Цитата:
ACROS:
А, какие языковые проблеммы существуют в Казахстане ??? Приведите примеры ???

Это вам надо 111 спросить. Он тут пару недель назад что-то пытался на казахском написать фо флуде, ему сделали последнее китайское предупреждение. И предупредили, что если он будет нарушать, удалят. А злоснных нарушителей - в бан отправляют. Так что да, у 111 проблемы - он не может на своем государственном языке писать на этом форуме безнаказанно :lol:
Ну как вам, норм проблема, или фигня? 8-)
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
29.09.25 - 01:06
#9207
Цитата:
ACROS:
Из всех бывших союзных республик- в Казахстане самое ЛОЯЛЬНОЕ отношение к некоренному(НЕТИТУЛЬНОМУ) населению по отношению к знанию и владению государственного языка.

Ну значит одному мне не повезло, раз только меня заставляли вывеску переделать на двух языках, и все ценники. ;-)

XML / RSS