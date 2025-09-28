Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 28.09.25 - 09:52
Цитата:
Опять пустое бахвальство. Возвращайтесь хоть иностранцем, хоть марсианином, искусственный интеллект нам нужнее, чем искусственное бахвальство.
maxsaf:
Могу вернуться в качестве иностранца, за зарплату 10Х от казахстанской, и научить. Будете на этих кластерах интеллект развивать искусственный.
Опять пустое бахвальство. Возвращайтесь хоть иностранцем, хоть марсианином, искусственный интеллект нам нужнее, чем искусственное бахвальство.
Отправлено: 28.09.25 - 10:07
Цитата:
Зачем пузырится то? Освоили английский, похвально конечно. Но умный человек от этого скромнее должен становится, а не кичится, в стране входящую в ТОП - 10 же проживаете. Великий Абай ведь писал: Умный человек всегда скромен
maxsaf:
Абайка считает что я баран, раз казахский не освоил, но живя в топ-10 и освоив английский, я в этом сильно сомневаюсь...
Зачем пузырится то? Освоили английский, похвально конечно. Но умный человек от этого скромнее должен становится, а не кичится, в стране входящую в ТОП - 10 же проживаете. Великий Абай ведь писал: Умный человек всегда скромен
Отправлено: 28.09.25 - 10:15
Цитата:
В ТОП - 10 уехал, а в топ-1 по бахвальству и нытью остался
ACROS:
Конечно- ДРУГОЙ (для местных,которые из топ-10)...
В ТОП - 10 уехал, а в топ-1 по бахвальству и нытью остался
Отправлено: 28.09.25 - 10:33
Отправлено: 28.09.25 - 10:52
Цитата:
Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу
Kairat stayer:
Наоборот знание ещё одного языка обогащает. А вот Вы всегда ратуете за то чтобы был минус один язык.
Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу
Отправлено: 28.09.25 - 11:00
Цитата:
Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10
maxsaf:
Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу
Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10
Отправлено: 28.09.25 - 11:11
Цитата:
Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить
Kairat stayer:
Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10
Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить
Отправлено: 28.09.25 - 11:53
Цитата:
Хех, странная логика, вы меня всё больше и больше удивляете.
Ну тогда вам нужно было в Антарктиду переехать, а не в ТОП - 10, там вообще никаких ценников нет, рай для таких, как вы
maxsaf:
Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить
Хех, странная логика, вы меня всё больше и больше удивляете.
Ну тогда вам нужно было в Антарктиду переехать, а не в ТОП - 10, там вообще никаких ценников нет, рай для таких, как вы
Отправлено: 28.09.25 - 16:20
Цитата:
Никаких проблем или в чём то проблемы я не вижу, а вот Ваша лично, конкретная проблема в том что: - хотите что то сказать, но ТЕМОЙ не владеете : 1) -унитаз - это у вас, у тех кто должен СНЯТЬСЯ ( по вашему выражению) - у них, как выражался Юджин- элементарно просто - до сих пор ЗА ЮРТУ
2) верблюды- это по большой части - южане (узбеки, арабы и так далее), но не северяне; , ну в 3)-х - жайляу- это не обязательно ТЁПЛЫЕ края или как вы выражаетесь- КЛИМАТ- у северян тоже были и есть жяйляу. Так вот :- жяйлау- это ЛЕТНИЕ выпасы скота- само слово подразумевает обильные травы, наличие водопоя, удобные места для выгула скота; а, кыстау- это место ЗИМНЕГО содержания скота.
Сыкымы:
Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?
Никаких проблем или в чём то проблемы я не вижу, а вот Ваша лично, конкретная проблема в том что: - хотите что то сказать, но ТЕМОЙ не владеете : 1) -унитаз - это у вас, у тех кто должен СНЯТЬСЯ ( по вашему выражению) - у них, как выражался Юджин- элементарно просто - до сих пор ЗА ЮРТУ
2) верблюды- это по большой части - южане (узбеки, арабы и так далее), но не северяне; , ну в 3)-х - жайляу- это не обязательно ТЁПЛЫЕ края или как вы выражаетесь- КЛИМАТ- у северян тоже были и есть жяйляу. Так вот :- жяйлау- это ЛЕТНИЕ выпасы скота- само слово подразумевает обильные травы, наличие водопоя, удобные места для выгула скота; а, кыстау- это место ЗИМНЕГО содержания скота.
Отправлено: 28.09.25 - 16:23
Цитата:
Что я и говорил: - сладкие, сладкие и ещё раз СЛАДКИЕ коврижки в первооснове бегства за рубеж ( почти по Ленину).
maxsaf:
Жизнь лучше везде,
Что я и говорил: - сладкие, сладкие и ещё раз СЛАДКИЕ коврижки в первооснове бегства за рубеж ( почти по Ленину).
Отправлено: 28.09.25 - 22:08
Цитата:
Так у меня нет проблем с ценниками в принципе. Мне просто не нравится идея лепить одну и ту же информацию дважды на двух языках мелким шрифтом, что в два раза усложняет чтение. Тем более когда второй язык - без надобности, не востребован. У нас в магазинах двуязычной страны все надписи и ценники - на одном языке - английском. В городах с преобладающим населением - Франкофонами - на французском.
Kairat stayer:
Хех, странная логика, вы меня всё больше и больше удивляете. Ну тогда вам нужно было в Антарктиду переехать, а не в ТОП - 10, там вообще никаких ценников нет, рай для таких, как вы
Так у меня нет проблем с ценниками в принципе. Мне просто не нравится идея лепить одну и ту же информацию дважды на двух языках мелким шрифтом, что в два раза усложняет чтение. Тем более когда второй язык - без надобности, не востребован. У нас в магазинах двуязычной страны все надписи и ценники - на одном языке - английском. В городах с преобладающим населением - Франкофонами - на французском.
Отправлено: 28.09.25 - 22:11
Цитата:
Вы готовы сколько угодно признавать низкий уровень жизни в Казахстане, лишь бы не признавать языковую проблему.
ACROS:
Что я и говорил: - сладкие, сладкие и ещё раз СЛАДКИЕ коврижки в первооснове бегства за рубеж ( почти по Ленину).
Вы готовы сколько угодно признавать низкий уровень жизни в Казахстане, лишь бы не признавать языковую проблему.
Отправлено: 28.09.25 - 22:16
Цитата:
То что вы именуете: "...просто НЕ НРАВИТЬСЯ..." - называется - ВЕЛИКОРУССКИЙ ШОВИНИЗМ.
Цитата:
А, что её признавать, если её в природе - НЕ БЫЛО и НЕТУ и тем более при Токаеве;- то что вы обозначили:: - это ВЫСОСАНО из пальца- для оправдания(морального и материального) для своего БЕГСТВА за рубеж за СЛАДКИМИ ковижками.
maxsaf:
Мне просто не нравится идея
То что вы именуете: "...просто НЕ НРАВИТЬСЯ..." - называется - ВЕЛИКОРУССКИЙ ШОВИНИЗМ.
Цитата:
maxsaf:
лишь бы не признавать языковую проблему.
А, что её признавать, если её в природе - НЕ БЫЛО и НЕТУ и тем более при Токаеве;- то что вы обозначили:: - это ВЫСОСАНО из пальца- для оправдания(морального и материального) для своего БЕГСТВА за рубеж за СЛАДКИМИ ковижками.
Отправлено: 28.09.25 - 22:25
Цитата:
Тогда уж великоанглийский, раз я сменил ДОБРОВОЛЬНО русский язык на английский, для себя и своих детей и внуков на несколько поколений вперёд.
ACROS:
То что вы именуете: "...просто НЕ НРАВИТЬСЯ..." - называется - ВЕЛИКОРУССКИЙ ШОВИНИЗМ.
Тогда уж великоанглийский, раз я сменил ДОБРОВОЛЬНО русский язык на английский, для себя и своих детей и внуков на несколько поколений вперёд.
Отправлено: 28.09.25 - 22:41
Цитата:
Ее выдумали. Кто-то решил, что на ценнике не хватает надписи на казахском, хотя она там нафиг никому не была нужна. Может сейчас нужна или через десять лет будет нужна. Но двадцать лет назад она в Кустанае точно нафиг не была нужна.
ACROS:
А, что её признавать, если её в природе - НЕ БЫЛО и НЕТУ и тем более при Токаеве
Ее выдумали. Кто-то решил, что на ценнике не хватает надписи на казахском, хотя она там нафиг никому не была нужна. Может сейчас нужна или через десять лет будет нужна. Но двадцать лет назад она в Кустанае точно нафиг не была нужна.
