≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 09:52
#9181
Цитата:
maxsaf:
Могу вернуться в качестве иностранца, за зарплату 10Х от казахстанской, и научить. Будете на этих кластерах интеллект развивать искусственный.


Опять пустое бахвальство. Возвращайтесь хоть иностранцем, хоть марсианином, искусственный интеллект нам нужнее, чем искусственное бахвальство.
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:07
#9182
Цитата:
maxsaf:
Абайка считает что я баран, раз казахский не освоил, но живя в топ-10 и освоив английский, я в этом сильно сомневаюсь...


Зачем пузырится то? Освоили английский, похвально конечно. Но умный человек от этого скромнее должен становится, а не кичится, в стране входящую в ТОП - 10 же проживаете. Великий Абай ведь писал: Умный человек всегда скромен :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:15
#9183
Цитата:
ACROS:
Конечно- ДРУГОЙ (для местных,которые из топ-10)...


В ТОП - 10 уехал, а в топ-1 по бахвальству и нытью остался 8-) 8-) 8-)
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:33
#9184
Цитата:
Kairat stayer:
В ТОП - 10 уехал, а в топ-1 по бахвальству и нытью остался


maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:52
#9185
Цитата:
Kairat stayer:
Наоборот знание ещё одного языка обогащает. А вот Вы всегда ратуете за то чтобы был минус один язык.

Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу ;-)
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 11:00
#9186
Цитата:
maxsaf:
Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу


Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10 :lol: :lol: :lol:
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 11:11
#9187
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10

Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить :lol:
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 11:53
#9188
Цитата:
maxsaf:
Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить


Хех, странная логика, вы меня всё больше и больше удивляете.
Ну тогда вам нужно было в Антарктиду переехать, а не в ТОП - 10, там вообще никаких ценников нет, рай для таких, как вы :lol: :lol: :lol:
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8396
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 16:20
#9189
Цитата:
Сыкымы:
Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?


Никаких проблем или в чём то проблемы я не вижу, а вот Ваша лично, конкретная проблема в том что: - хотите что то сказать, но ТЕМОЙ не владеете : 1) -унитаз - это у вас, у тех кто должен СНЯТЬСЯ ( по вашему выражению) - у них, как выражался Юджин- элементарно просто - до сих пор ЗА ЮРТУ
2) верблюды- это по большой части - южане (узбеки, арабы и так далее), но не северяне; , ну в 3)-х - жайляу- это не обязательно ТЁПЛЫЕ края или как вы выражаетесь- КЛИМАТ- у северян тоже были и есть жяйляу. Так вот :- жяйлау- это ЛЕТНИЕ выпасы скота- само слово подразумевает обильные травы, наличие водопоя, удобные места для выгула скота; а, кыстау- это место ЗИМНЕГО содержания скота.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8396
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 16:23
#9190
Цитата:
maxsaf:
Жизнь лучше везде,


Что я и говорил: - сладкие, сладкие и ещё раз СЛАДКИЕ коврижки в первооснове бегства за рубеж ( почти по Ленину).
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 22:08
#9191
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, странная логика, вы меня всё больше и больше удивляете. Ну тогда вам нужно было в Антарктиду переехать, а не в ТОП - 10, там вообще никаких ценников нет, рай для таких, как вы

Так у меня нет проблем с ценниками в принципе. Мне просто не нравится идея лепить одну и ту же информацию дважды на двух языках мелким шрифтом, что в два раза усложняет чтение. Тем более когда второй язык - без надобности, не востребован. У нас в магазинах двуязычной страны все надписи и ценники - на одном языке - английском. В городах с преобладающим населением - Франкофонами - на французском.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 22:11
#9192
Цитата:
ACROS:
Что я и говорил: - сладкие, сладкие и ещё раз СЛАДКИЕ коврижки в первооснове бегства за рубеж ( почти по Ленину).

Вы готовы сколько угодно признавать низкий уровень жизни в Казахстане, лишь бы не признавать языковую проблему. :lol:
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8396
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 22:16
#9193
Цитата:
maxsaf:
Мне просто не нравится идея


То что вы именуете: "...просто НЕ НРАВИТЬСЯ..." - называется - ВЕЛИКОРУССКИЙ ШОВИНИЗМ.

Цитата:
maxsaf:
лишь бы не признавать языковую проблему.


А, что её признавать, если её в природе - НЕ БЫЛО и НЕТУ и тем более при Токаеве;- то что вы обозначили:: - это ВЫСОСАНО из пальца- для оправдания(морального и материального) для своего БЕГСТВА за рубеж за СЛАДКИМИ ковижками.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 22:25
#9194
Цитата:
ACROS:
То что вы именуете: "...просто НЕ НРАВИТЬСЯ..." - называется - ВЕЛИКОРУССКИЙ ШОВИНИЗМ.

Тогда уж великоанглийский, раз я сменил ДОБРОВОЛЬНО русский язык на английский, для себя и своих детей и внуков на несколько поколений вперёд. ;-) 8-)
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 22:41
#9195
Цитата:
ACROS:
А, что её признавать, если её в природе - НЕ БЫЛО и НЕТУ и тем более при Токаеве

Ее выдумали. Кто-то решил, что на ценнике не хватает надписи на казахском, хотя она там нафиг никому не была нужна. Может сейчас нужна или через десять лет будет нужна. Но двадцать лет назад она в Кустанае точно нафиг не была нужна.
