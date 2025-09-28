Отправлено: - 21:25

Каждый год в Казахстане сотни людей ждут чуда - не абстрактного, а вполне реального: пересадки жизненно важного органа. Для них это вопрос жизни и смерти. Однако, несмотря на развитие медицины, донорских органов остро не хватает. Почему? Ответ кроется в проблемах с развитием посмертного донорства.