Страница 613 из 613
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 09:52
#9181
Цитата:
maxsaf:
Могу вернуться в качестве иностранца, за зарплату 10Х от казахстанской, и научить. Будете на этих кластерах интеллект развивать искусственный.


Опять пустое бахвальство. Возвращайтесь хоть иностранцем, хоть марсианином, искусственный интеллект нам нужнее, чем искусственное бахвальство.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:07
#9182
Цитата:
maxsaf:
Абайка считает что я баран, раз казахский не освоил, но живя в топ-10 и освоив английский, я в этом сильно сомневаюсь...


Зачем пузырится то? Освоили английский, похвально конечно. Но умный человек от этого скромнее должен становится, а не кичится, в стране входящую в ТОП - 10 же проживаете. Великий Абай ведь писал: Умный человек всегда скромен :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:15
#9183
Цитата:
ACROS:
Конечно- ДРУГОЙ (для местных,которые из топ-10)...


В ТОП - 10 уехал, а в топ-1 по бахвальству и нытью остался 8-) 8-) 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:33
#9184
Цитата:
Kairat stayer:
В ТОП - 10 уехал, а в топ-1 по бахвальству и нытью остался


maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 10:52
#9185
Цитата:
Kairat stayer:
Наоборот знание ещё одного языка обогащает. А вот Вы всегда ратуете за то чтобы был минус один язык.

Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу ;-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 11:00
#9186
Цитата:
maxsaf:
Плюс один язык у меня, английским обогащён, по собственной воле, не через силу


Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10 :lol: :lol: :lol:
maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 11:11
#9187
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, лишний раз доказывает, что уехали за лучшей жизнью для себя и своих детей - в три девять земель в ТОП -10

Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 11:53
#9188
Цитата:
maxsaf:
Жизнь лучше везде, где не надо ценники переводить


Хех, странная логика, вы меня всё больше и больше удивляете.
Ну тогда вам нужно было в Антарктиду переехать, а не в ТОП - 10, там вообще никаких ценников нет, рай для таких, как вы :lol: :lol: :lol:
A
§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 16:20
#9189
Цитата:
Сыкымы:
Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?


Никаких проблем или в чём то проблемы я не вижу, а вот Ваша лично, конкретная проблема в том что: - хотите что то сказать, но ТЕМОЙ не владеете : 1) -унитаз - это у вас, у тех кто должен СНЯТЬСЯ ( по вашему выражению) - у них, как выражался Юджин- элементарно просто - до сих пор ЗА ЮРТУ
2) верблюды- это по большой части - южане (узбеки, арабы и так далее), но не северяне; , ну в 3)-х - жайляу- это не обязательно ТЁПЛЫЕ края или как вы выражаетесь- КЛИМАТ- у северян тоже были и есть жяйляу. Так вот :- жяйлау- это ЛЕТНИЕ выпасы скота- само слово подразумевает обильные травы, наличие водопоя, удобные места для выгула скота; а, кыстау- это место ЗИМНЕГО содержания скота.
A
§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.09.25 - 16:23
#9190
Цитата:
maxsaf:
Жизнь лучше везде,


Что я и говорил: - сладкие, сладкие и ещё раз СЛАДКИЕ коврижки в первооснове бегства за рубеж ( почти по Ленину).
