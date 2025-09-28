НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Народный гаишник»: Крайняя полоса, кто крайний?
28.09.25 - 10:50
- Очень интересно, для кого предназначена эта новая разметка на пр. Назарбаева, рядом с церковью, и как по ней правильно ездить? - спрашивает она. - Все ехали как обычно: у нас ведь всего две полосы - правая и левая. Но по новой разметке, двигаясь по левой полосе, я автоматически оказываюсь на крайней левой.
Re: «Народный гаишник»: Крайняя полоса, кто крайний?
28.09.25 - 10:50
Возле церкви вроде всё понятно и знак есть и разметка. А вот на Баймагамбетова и Шевченко пешеходный переход нарисован, а знака нет. Люди переходят, а водителям как поступать? Знак же главнее всего. Такая же история на съезде с Кобланды на Киевскую знака нет, а зебра нарисована. Что за абсурд?
