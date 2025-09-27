Отправлено: - 09:39

maxsaf:

Я уехал из-за ценников...

[Исправлено: Kairat stayer, 28.09.2025 - 10:40]

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Ранее отмечал, что за три девять земель граждане уезжают за лучшей жизнью для себя и своих детей. Вы опять воду в стопе толчете, как говорил Саба. Ценники вопрос десятый, в том то и дело, вы уехали в страну входящую в ТОП - 10, а не в великую Россию. Ниже процитирую, как обычно не самого себя, а Сабу, пожалуйста:saba: Опять воду в ступе толчём? Кстати я ни разу не слышал от Абайки, что ему чем то русский язык мешал. Наоборот знание ещё одного языка обогащает. А вот Вы всегда ратуете за то чтобы был минус один язык. Вообще поучать нас из заокеанского далека, примерно тоже самое, как Марик пытался что то рассказать Гоге про Краснодар. Кстати статусный пример семья главного тренера России по футболу Валерия Карпина переехала в Талинн потому , что там проще детям учить эстонский язык. Видимо в Нарве, откуда он родом слишком большая русскоязычная диаспора. Да и смотрел передачу Дойче Велле про молодых людей из Нарвы, молодёжь начинает учить эстонский язык, чтобы поменять серый паспорт негражданина на обычный эстонский паспорт, при этом в Россию увы не собираются.Подробнее здесь: