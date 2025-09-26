Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Не так давно «НГ» сообщала, как оштрафованные костанайские водители не желают становиться жертвой цифровой ошибки. Очередная такая история произошла с Адэлем НСАНОВЫМ. Он получил штраф за превышение и решил защитить права в суде: в день нарушения его не было за рулём. Дело «Ниссана Нсанова» вскрыло неожиданные детали…
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 27.09.25 - 12:48
Цитата:
мне прилетал штраф только я не был в это время там / только сертификация регистратора каким боком то нужна ?
Добринцофф:
Да,ещё видео показывает,вы любите просматривать свои поездки за весь день?
Да,ещё видео показывает,вы любите просматривать свои поездки за весь день?
мне прилетал штраф только я не был в это время там / только сертификация регистратора каким боком то нужна ?
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 12:54
Цитата:
а в суде к изображению с регистратора тоже возникнут вопросы в связи с тем что нет сертификации регистратора ? я понял вы писали не только про скорость но про изображение хотя он вам нужен для решения спорных вопросов в суде /
Добринцофф:
Про скорость вы сами написали,вы сами у себя спрашиваете?
Про скорость вы сами написали,вы сами у себя спрашиваете?
а в суде к изображению с регистратора тоже возникнут вопросы в связи с тем что нет сертификации регистратора ? я понял вы писали не только про скорость но про изображение хотя он вам нужен для решения спорных вопросов в суде /
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 12:58
Были бы у нас завтра выборы акима,и вот этого Юриста с большой буквы 100% бы выбрали. Но даже в гор маслихат его не пустили.. За простой народ пашет чувак. Молодец. Но система никогда даже не подпустит к себе.
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 19:23
Цитата:
Вам прилетал штраф без фото видеофиксации?
YESNO:
мне прилетал штраф только я не был в это время там / только сертификация регистратора каким боком то нужна ?
мне прилетал штраф только я не был в это время там / только сертификация регистратора каким боком то нужна ?
Вам прилетал штраф без фото видеофиксации?
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 19:28
Цитата:
Я про скрость вообще не писал,это вы написали.
Мне видерегистратор нужен в первую очередь для фото видеофиксации,для этого сертификация не потребуется.
А вот вам нужен с gps
Цитата:
Что вам даст GPS при разрешении спорных вопросов?
YESNO:
я понял вы писали не только про скорость
я понял вы писали не только про скорость
Я про скрость вообще не писал,это вы написали.
Мне видерегистратор нужен в первую очередь для фото видеофиксации,для этого сертификация не потребуется.
А вот вам нужен с gps
Цитата:
YESNO: имейте регистратор желательно чтоб с gps .
Что вам даст GPS при разрешении спорных вопросов?
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 23:08
Цитата:
открою вам тайну / нет разницы с какого регистратора сделана запись аж с 2015 года /пишется ходатайство в котором указывают обстоятельства получения записи, чтобы она была признана допустимым доказательством / в суде кстати видео были предоставлены без ходатайства просто показали запись с регистратора с gps и этого хватило / по координатам полосу движения указали /
GPS-данные подтверждают время и место записи, что делает ее более убедительной и надежной /
Цитата:
[Исправлено: YESNO, 28.09.2025 - 00:31]
Добринцофф:
Мне видерегистратор нужен в первую очередь для фото видеофиксации,для этого сертификация не потребуется.
Мне видерегистратор нужен в первую очередь для фото видеофиксации,для этого сертификация не потребуется.
открою вам тайну / нет разницы с какого регистратора сделана запись аж с 2015 года /пишется ходатайство в котором указывают обстоятельства получения записи, чтобы она была признана допустимым доказательством / в суде кстати видео были предоставлены без ходатайства просто показали запись с регистратора с gps и этого хватило / по координатам полосу движения указали /
GPS-данные подтверждают время и место записи, что делает ее более убедительной и надежной /
Цитата:
Добринцофф:
Что вам даст GPS при разрешении спорных вопросов?
Что вам даст GPS при разрешении спорных вопросов?
[Исправлено: YESNO, 28.09.2025 - 00:31]
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 27.09.25 - 23:12
Цитата:
с комплекса контроля скоростного режима «ПаркРайт-С» только фото присылают / видео не присылают / и на сайте тоже только фото / приходил штраф с фото / выше написал всё /
Добринцофф:
Вам прилетал штраф без фото видеофиксации?
Вам прилетал штраф без фото видеофиксации?
с комплекса контроля скоростного режима «ПаркРайт-С» только фото присылают / видео не присылают / и на сайте тоже только фото / приходил штраф с фото / выше написал всё /
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 27.09.25 - 23:44
В четверг ездил на кладбище выехал с Рудного до первого светофора и завернул назад, однако прислали счет на оплату 160 тенге, как понимать? Это же чистое ограбление, что можно сделать?
