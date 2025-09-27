НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28866
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:20
#9166
Цитата:
ACROS:
Обязательно:- БАРАНЫ ??

Начинать надо с малого. КРС - сложно, высокие технологии: теплые сараи, сенозаготовка, дойка. :lol:
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:23
#9167
Цитата:
Kairat stayer:
А американцы ещё в прошлом веке там пыль стряхнули

Ну да, "Луноход-1" и "Луноход-2" - это ж выдумка русских.

[Исправлено: Домовенок, 27.09.2025 - 22:01]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28866
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:23
#9168
Цитата:
Kairat stayer:
Показывать себя лучше, чем есть на самом деле

Вы сомневаетесь в правдивости рейтингов и честности определения лидеров рынка?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28866
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:25
#9169
Цитата:
ACROS:
землякам, может по экспорту, всё таки, заменить например, на:- зерна, муки или урана ??

Не хочется чтобы вас ради рейтингов в урановые рудники загоняли, с барашками на свежем воздухе все равно лучше. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 27.09.2025 - 22:26]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28866
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:28
#9170
Цитата:
ACROS:
Обязательно:- БАРАНЫ ?? В ваших устах- это звучит не совсем КОМПЛИМЕНТАРНО, как то -УНИЧИЖИТЕЛЬНО по отношению к БЫВШИМ землякам

Это ваше восприятие искаженное так работает. Австралия и новая Зеландия на меня не обижаются за первое и второе места, и только вы обижаетесь ;-)
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:34
#9171
Цитата:
Kairat stayer:
Из-за суровых зим баранов приходится загонять в стойла и делать запасы кормов.

Ну зачем так? Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7551
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 22:30
#9172
Цитата:
Сыкымы:
Ну да, "Луноход-1" и "Луноход-2" - это ж выдумка русских.


При чём выдумки, речь идёт об астронавтах, а не луноходах и.т.д. На днях отмечал, процитирую:

Kairat stayer: Вторыми будут. Только американские астронавты на Луне побывали на Аполлонах, другие страны запускали только автоматические станции, орбитальные аппараты и луноходы.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7551
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 22:37
#9173
Цитата:
Сыкымы:
Ну зачем так? Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?


Хотите романтики езжайте, только плед прихватите, интернет на джайлау плохо ловит. Только ведь это выбор каждого, одним романтика юрт под луной, другим свет, вода и интернет.
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2054
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 22:38
#9174
Комментарий проходит проверку.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7551
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 22:39
#9175
Цитата:
maxsaf:
Вы сомневаетесь в правдивости рейтингов и честности определения лидеров рынка?


При чем рейтинги? Выше отметил, что в тех странах которые вы указываете, МРС пасётся круглый год, питается подножным кормом :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 27.09.2025 - 23:46]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28866
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 23:17
#9176
Цитата:
Сыкымы:
Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?

Ха-ха-ха, в точку :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28866
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 23:23
#9177
Цитата:
Kairat stayer:
При чем рейтинги?

Притом что вы собираетесь чему-то учиться у top10. Я уехал из-за ценников, теперь строю серверные кластеры. Могу вернуться в качестве иностранца, за зарплату 10Х от казахстанской, и научить. Будете на этих кластерах интеллект развивать искусственный. Реально, вам так сильно были нужны эти ценники на казахском? Абайка считает что я баран, раз казахский не освоил, но живя в топ-10 и освоив английский, я в этом сильно сомневаюсь :lol: А точно я баран? А может и не я вовсе, а кто-то другой? ))

[Исправлено: maxsaf, 28.09.2025 - 00:33]
