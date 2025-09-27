Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:20
Цитата:
Начинать надо с малого. КРС - сложно, высокие технологии: теплые сараи, сенозаготовка, дойка.
ACROS:
Обязательно:- БАРАНЫ ??
Начинать надо с малого. КРС - сложно, высокие технологии: теплые сараи, сенозаготовка, дойка.
Отправлено: 27.09.25 - 21:23
Цитата:
Ну да, "Луноход-1" и "Луноход-2" - это ж выдумка русских.
Kairat stayer:
А американцы ещё в прошлом веке там пыль стряхнули
Ну да, "Луноход-1" и "Луноход-2" - это ж выдумка русских.
Отправлено: 27.09.25 - 21:23
Цитата:
Вы сомневаетесь в правдивости рейтингов и честности определения лидеров рынка?
Kairat stayer:
Показывать себя лучше, чем есть на самом деле
Вы сомневаетесь в правдивости рейтингов и честности определения лидеров рынка?
Отправлено: 27.09.25 - 21:25
Цитата:
Не хочется чтобы вас ради рейтингов в урановые рудники загоняли, с барашками на свежем воздухе все равно лучше.
ACROS:
землякам, может по экспорту, всё таки, заменить например, на:- зерна, муки или урана ??
Не хочется чтобы вас ради рейтингов в урановые рудники загоняли, с барашками на свежем воздухе все равно лучше.
Отправлено: 27.09.25 - 21:28
Цитата:
Это ваше восприятие искаженное так работает. Австралия и новая Зеландия на меня не обижаются за первое и второе места, и только вы обижаетесь
ACROS:
Обязательно:- БАРАНЫ ?? В ваших устах- это звучит не совсем КОМПЛИМЕНТАРНО, как то -УНИЧИЖИТЕЛЬНО по отношению к БЫВШИМ землякам
Это ваше восприятие искаженное так работает. Австралия и новая Зеландия на меня не обижаются за первое и второе места, и только вы обижаетесь
Отправлено: 27.09.25 - 21:34
Цитата:
Ну зачем так? Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?
Kairat stayer:
Из-за суровых зим баранов приходится загонять в стойла и делать запасы кормов.
Ну зачем так? Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?
Отправлено: 27.09.25 - 22:30
Цитата:
При чём выдумки, речь идёт об астронавтах, а не луноходах и.т.д. На днях отмечал, процитирую:
Kairat stayer: Вторыми будут. Только американские астронавты на Луне побывали на Аполлонах, другие страны запускали только автоматические станции, орбитальные аппараты и луноходы.
Подробнее здесь:
Сыкымы:
Ну да, "Луноход-1" и "Луноход-2" - это ж выдумка русских.
При чём выдумки, речь идёт об астронавтах, а не луноходах и.т.д. На днях отмечал, процитирую:
Kairat stayer: Вторыми будут. Только американские астронавты на Луне побывали на Аполлонах, другие страны запускали только автоматические станции, орбитальные аппараты и луноходы.
Подробнее здесь:
Отправлено: 27.09.25 - 22:37
Цитата:
Хотите романтики езжайте, только плед прихватите, интернет на джайлау плохо ловит. Только ведь это выбор каждого, одним романтика юрт под луной, другим свет, вода и интернет.
Сыкымы:
Ну зачем так? Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?
Хотите романтики езжайте, только плед прихватите, интернет на джайлау плохо ловит. Только ведь это выбор каждого, одним романтика юрт под луной, другим свет, вода и интернет.
Отправлено: 27.09.25 - 22:38
Комментарий проходит проверку.
Отправлено: 27.09.25 - 22:39
Цитата:
При чем рейтинги? Выше отметил, что в тех странах которые вы указываете, МРС пасётся круглый год, питается подножным кормом
[Исправлено: Kairat stayer, 27.09.2025 - 23:46]
maxsaf:
Вы сомневаетесь в правдивости рейтингов и честности определения лидеров рынка?
При чем рейтинги? Выше отметил, что в тех странах которые вы указываете, МРС пасётся круглый год, питается подножным кормом
Отправлено: 27.09.25 - 23:17
Цитата:
Ха-ха-ха, в точку
Сыкымы:
Надо сняться с насиженного унитаза, погрузиться на верблюда и вперёд, на жяйляу. Там и климат, и запасы делать не надо. Проблема в чём?
Ха-ха-ха, в точку
Отправлено: 27.09.25 - 23:23
Цитата:
Притом что вы собираетесь чему-то учиться у top10. Я уехал из-за ценников, теперь строю серверные кластеры. Могу вернуться в качестве иностранца, за зарплату 10Х от казахстанской, и научить. Будете на этих кластерах интеллект развивать искусственный. Реально, вам так сильно были нужны эти ценники на казахском? Абайка считает что я баран, раз казахский не освоил, но живя в топ-10 и освоив английский, я в этом сильно сомневаюсь А точно я баран? А может и не я вовсе, а кто-то другой? ))
[Исправлено: maxsaf, 28.09.2025 - 00:33]
Kairat stayer:
При чем рейтинги?
Притом что вы собираетесь чему-то учиться у top10. Я уехал из-за ценников, теперь строю серверные кластеры. Могу вернуться в качестве иностранца, за зарплату 10Х от казахстанской, и научить. Будете на этих кластерах интеллект развивать искусственный. Реально, вам так сильно были нужны эти ценники на казахском? Абайка считает что я баран, раз казахский не освоил, но живя в топ-10 и освоив английский, я в этом сильно сомневаюсь А точно я баран? А может и не я вовсе, а кто-то другой? ))
