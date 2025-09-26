Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 18:14
Казахстан сегодня ликует, зашел в инстаграм, праздник
Все поздравляют друг друга со смертью одного из наших врагов.
Во дела..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 18:44
Цитата:
В мире только два крупнейших производителя чипов, TSMC и Samsung. Смиритесь и с этим
Kairat stayer:
Что тут понимать? В мире только два крупнейших производителя выпускают самые безопасные пассажирские самолёты - Boeing (США) и Airbus (Франция), другим цивилизованным странам, незазорно их приобретать и эксплуатировать
В мире только два крупнейших производителя чипов, TSMC и Samsung. Смиритесь и с этим
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 19:42
Цитата:
Погуглил, отмечают 5 нм и 3 нм — это их собственные техпроцессы, но чипы по этим техпроцессам в большинстве своём чужие разработки (Apple, Nvidia, AMD и др.). Intel последние годы были задержки с внедрением новых техпроцессов (10 нм, затем 7 нм). В это время TSMC и Samsung ушли вперёд — они уже массово производят 5 нм и 3 нм чипы.
maxsaf:
В мире только два крупнейших производителя чипов, TSMC и Samsung. Смиритесь и с этим
Погуглил, отмечают 5 нм и 3 нм — это их собственные техпроцессы, но чипы по этим техпроцессам в большинстве своём чужие разработки (Apple, Nvidia, AMD и др.). Intel последние годы были задержки с внедрением новых техпроцессов (10 нм, затем 7 нм). В это время TSMC и Samsung ушли вперёд — они уже массово производят 5 нм и 3 нм чипы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 19:48
TSMC (Тайвань) - главный подрядчик для Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, MediaTek и др.
Samsung Foundry (Корея) - тоже печатает чипы для Qualcomm, Nvidia, иногда для Tesla, кроме того, делает свои Exynos.
Intel Foundry Services (США) - пока только начинает брать заказы, в основном делает свои процессоры Core и Xeon.
Получается Intel всегда была IDM (Integrated Device Manufacturer), сама проектировала и сама производила свои процессоры. В отличие от TSMC и Samsung, которые производит по заказу.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 19:52
Цитата:
----Кто умер то , какой враг ? У меня нет инсты , можно поподрбнее ??
111:
Казахстан сегодня ликует, зашел в инстаграм, праздник Все поздравляют друг друга со смертью одного из наших врагов.
----Кто умер то , какой враг ? У меня нет инсты , можно поподрбнее ??
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 19:58
Цитата:
----Прямо - таки весь Казахстан ??
111:
Казахстан сегодня ликует
----Прямо - таки весь Казахстан ??
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 20:17
Цитата:
То же самое с процессорами - Intel и AMD, третьего массового я даже и не знаю. То же самое с видеокартами - AMD и Nvidia. Кто третий - я без понятия, и знать не хочу. По экспорту баранины лидируют Австралия и Новая Зеландия. Вот с ними можете посоревноваться за второе место
Kairat stayer:
В это время TSMC и Samsung ушли вперёд
То же самое с процессорами - Intel и AMD, третьего массового я даже и не знаю. То же самое с видеокартами - AMD и Nvidia. Кто третий - я без понятия, и знать не хочу. По экспорту баранины лидируют Австралия и Новая Зеландия. Вот с ними можете посоревноваться за второе место
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 10:35
Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Вот вы иностранцы заносчивые и кичливые (Показывать себя лучше, чем есть на самом деле, ставить себя выше других и.т.д. Ниже вернёмся, ещё и про бахвальство, обещания, слова назидания Абая и.т.д. вспомним), нужно же быть попроще и вникать в суть, зачем нам конкурировать с Австралией и Новой Зеландией?
В Австралии и Новой Зеландии тепло, там бараны практически круглый год на зелёной травке. А у нас в Казахстане зимой морозы, бураны и зной.
Погуглил, отмечают: Австралия: Климат разный, от тропиков на севере до умеренного на юге. Среднегодовая температура примерно +21 °C. Зимы мягкие, снега почти нет (кроме гор). Соответственно бараны пасутся круглый год.
Новая Зеландия: Умеренный морской климат. Среднегодовая температура примерно +10…+16 °C (на севере теплее, на юге прохладнее). Осадков много, травы хватает, поэтому овцеводство очень развито.
Казахстан: Континентальный климат, резкие перепады: лето жаркое (+25…+30 °C и выше), зима холодная (часто −20 °C и ниже). Среднегодовая температура по стране в среднем около +5…+7 °C. Из-за суровых зим баранов приходится загонять в стойла и делать запасы кормов.
Цитата:
maxsaf:
То же самое с процессорами - Intel и AMD, третьего массового я даже и не знаю. То же самое с видеокартами - AMD и Nvidia. Кто третий - я без понятия, и знать не хочу. По экспорту баранины лидируют Австралия и Новая Зеландия. Вот с ними можете посоревноваться за второе место
Вот вы иностранцы заносчивые и кичливые (Показывать себя лучше, чем есть на самом деле, ставить себя выше других и.т.д. Ниже вернёмся, ещё и про бахвальство, обещания, слова назидания Абая и.т.д. вспомним), нужно же быть попроще и вникать в суть, зачем нам конкурировать с Австралией и Новой Зеландией?
В Австралии и Новой Зеландии тепло, там бараны практически круглый год на зелёной травке. А у нас в Казахстане зимой морозы, бураны и зной.
Погуглил, отмечают: Австралия: Климат разный, от тропиков на севере до умеренного на юге. Среднегодовая температура примерно +21 °C. Зимы мягкие, снега почти нет (кроме гор). Соответственно бараны пасутся круглый год.
Новая Зеландия: Умеренный морской климат. Среднегодовая температура примерно +10…+16 °C (на севере теплее, на юге прохладнее). Осадков много, травы хватает, поэтому овцеводство очень развито.
Казахстан: Континентальный климат, резкие перепады: лето жаркое (+25…+30 °C и выше), зима холодная (часто −20 °C и ниже). Среднегодовая температура по стране в среднем около +5…+7 °C. Из-за суровых зим баранов приходится загонять в стойла и делать запасы кормов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 10:45
Цитата:
Зачем нам с кем - то соревноваться, нужно развиваться, с помощью стран которые входят в ТОП - 10 . Нам не следует - пускать пыль в глаза, кичиться и заниматься бахвальством или как я говорю порожняк гнать!
Вот великие россияне хотели на «Орле» (Кто не знает - космический корабль) полететь на Луну, хотели быть вторыми в мире. Сначала к 2015-му, потом к 2020-му, теперь уж и вовсе отложили на неопределённый срок. А американцы ещё в прошлом веке там пыль стряхнули, а китайцы к 2030-му собираются, на днях отмечали.
maxsaf:
Вот с ними можете посоревноваться за второе место
Зачем нам с кем - то соревноваться, нужно развиваться, с помощью стран которые входят в ТОП - 10 . Нам не следует - пускать пыль в глаза, кичиться и заниматься бахвальством или как я говорю порожняк гнать!
Вот великие россияне хотели на «Орле» (Кто не знает - космический корабль) полететь на Луну, хотели быть вторыми в мире. Сначала к 2015-му, потом к 2020-му, теперь уж и вовсе отложили на неопределённый срок. А американцы ещё в прошлом веке там пыль стряхнули, а китайцы к 2030-му собираются, на днях отмечали.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 11:00
Великий Абай Кунанбаев, в своих назиданиях - осуждал пустое хвастовство, бахвальство, кичливость и показуху. Писал, что хвастовство, это признак глупости и духовной бедности. Настоящая ценность человека - это ум, знание, труд и скромность, а не показное богатство или сила. Например, в 26-м слове назидания Абай пишет, что у некоторых людей нет настоящего ума и добродетели, поэтому они пытаются казаться «великими» через хвастовство. Но этим они только выставляют себя на посмешище.
Мораль на мой взгляд, таков: Кто делом силён, тот много не говорит, а бахвал языком чешет, мол то не-так, это не так. Бахвал - много кичится, в речах богатырь, а в деле даже не орёл, а воробей. Нужно нам всем простым людям, быть попроще, никого не учить уму-разуму, не соревноваться - говорить меньше, а делать больше добрых дел
Мораль на мой взгляд, таков: Кто делом силён, тот много не говорит, а бахвал языком чешет, мол то не-так, это не так. Бахвал - много кичится, в речах богатырь, а в деле даже не орёл, а воробей. Нужно нам всем простым людям, быть попроще, никого не учить уму-разуму, не соревноваться - говорить меньше, а делать больше добрых дел
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 11:18
Цитата:
Дело осталось за малым: - претворить ЭТО в дело.
Случайно, у великого Абая, нет путей решения этой задачи ??
И наверное это адресовано, в первую очередь, НЕ НАМ, а ИМ, то есть- ВЛАСТЯМ- не так ли ???
Или же традиционно:-самобичеванием по рахметовски и по народовольчески -- "...начни с СЕБЯ..."?
Тогда круг замкнётся на НАС же, минуя ВЛАСТЬ, и получиться -ВЕЧНЫЙ бег по кругу.
Цитата:
Обязательно:- БАРАНЫ ??
В ваших устах- это звучит не совсем КОМПЛИМЕНТАРНО, как то -УНИЧИЖИТЕЛЬНО по отношению к БЫВШИМ землякам, может по экспорту, всё таки, заменить например, на:- зерна, муки или урана ??
Цитата:
Какой же он - ИНОСТРАНЕЦ: потерите его хорошенько 75% хоз.мылом и сплосните тёплой водой - и вуаля- прежний Максимка затобольский, такой же как и был- немытый, чумазый, в джинсах шымкентского пошива.
Kairat stayer:
говорить меньше, а делать больше добрых дел
говорить меньше, а делать больше добрых дел
Дело осталось за малым: - претворить ЭТО в дело.
Случайно, у великого Абая, нет путей решения этой задачи ??
И наверное это адресовано, в первую очередь, НЕ НАМ, а ИМ, то есть- ВЛАСТЯМ- не так ли ???
Или же традиционно:-самобичеванием по рахметовски и по народовольчески -- "...начни с СЕБЯ..."?
Тогда круг замкнётся на НАС же, минуя ВЛАСТЬ, и получиться -ВЕЧНЫЙ бег по кругу.
Цитата:
maxsaf:
баранины
Обязательно:- БАРАНЫ ??
В ваших устах- это звучит не совсем КОМПЛИМЕНТАРНО, как то -УНИЧИЖИТЕЛЬНО по отношению к БЫВШИМ землякам, может по экспорту, всё таки, заменить например, на:- зерна, муки или урана ??
Цитата:
Kairat stayer:
вы иностранцы заносчивые и кичливые (
Какой же он - ИНОСТРАНЕЦ: потерите его хорошенько 75% хоз.мылом и сплосните тёплой водой - и вуаля- прежний Максимка затобольский, такой же как и был- немытый, чумазый, в джинсах шымкентского пошива.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 11:39
Цитата:
К великому Абаю отношусь с уважением, он наверное не предполагал, каким будет конечный результат. У нас две беды, глупость и лень, великий Абай об этом тоже отмечал. Но и нам, простым людям, не мешает с малого начинать, меньше бахвальства, больше дела.
Пока и правда получается бег по кругу: власть обещает, народ ждёт, потом снова обещания, народ опять ждёт и так по кругу. А дела, ни у тех, ни у этих - не идут на гора.
Умный должен дело делать, а бахвал кичиться и сказки рассказывать, пока у умного ничего не получается. Одно из причин, наверное урбанизация, сельчане переехали в города, на местах некому скот разводит в больших количествах.
ACROS:
Случайно, у великого Абая, нет путей решения этой задачи ?? И наверное это адресовано, в первую очередь, НЕ НАМ, а ИМ, то есть- ВЛАСТЯМ- не так ли ??? Или же традиционно:-самобичеванием по рахметовски и по народовольчески -- "...начни с СЕБЯ..."? Тогда круг замкнётся на НАС же, минуя ВЛАСТЬ, и получиться -ВЕЧНЫЙ бег по кругу.
К великому Абаю отношусь с уважением, он наверное не предполагал, каким будет конечный результат. У нас две беды, глупость и лень, великий Абай об этом тоже отмечал. Но и нам, простым людям, не мешает с малого начинать, меньше бахвальства, больше дела.
Пока и правда получается бег по кругу: власть обещает, народ ждёт, потом снова обещания, народ опять ждёт и так по кругу. А дела, ни у тех, ни у этих - не идут на гора.
Умный должен дело делать, а бахвал кичиться и сказки рассказывать, пока у умного ничего не получается. Одно из причин, наверное урбанизация, сельчане переехали в города, на местах некому скот разводит в больших количествах.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 11:53
Цитата:
Согласен, говоря метафорически: Если мочалкой и мылом его многократно потереть, он не сдуется в труху, вуаля - останется Максимка наш, такой же с ног до головы
ACROS:
Какой же он - ИНОСТРАНЕЦ: потерите его хорошенько 75% хоз.мылом и сплосните тёплой водой - и вуаля- прежний Максимка затобольский, такой же как и был- немытый, чумазый, в джинсах шымкентского пошива.
Согласен, говоря метафорически: Если мочалкой и мылом его многократно потереть, он не сдуется в труху, вуаля - останется Максимка наш, такой же с ног до головы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:00
Цитата:
Исчез. Поминает, поди...
Гога:
Кто умер то , какой враг ? У меня нет инсты , можно поподрбнее ??
Исчез. Поминает, поди...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.09.25 - 21:18
Цитата:
А это уже высокие технологии для казахов? Ну ладно, если разучились, можете перенять у ТОП-10, так уж и быть
Kairat stayer:
Из-за суровых зим баранов приходится загонять в стойла и делать запасы кормов.
А это уже высокие технологии для казахов? Ну ладно, если разучились, можете перенять у ТОП-10, так уж и быть
