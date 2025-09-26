НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52643
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно «НГ» сообщала, как оштрафованные костанайские водители не желают становиться жертвой цифровой ошибки. Очередная такая история произошла с Адэлем НСАНОВЫМ. Он получил штраф за превышение и решил защитить права в суде: в день нарушения его не было за рулём. Дело «Ниссана Нсанова» вскрыло неожиданные детали…
Читать новость

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1759
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 27.09.25 - 12:48
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да,ещё видео показывает,вы любите просматривать свои поездки за весь день?

мне прилетал штраф только я не был в это время там / только сертификация регистратора каким боком то нужна ?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1759
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 12:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Про скорость вы сами написали,вы сами у себя спрашиваете?

а в суде к изображению с регистратора тоже возникнут вопросы в связи с тем что нет сертификации регистратора ? я понял вы писали не только про скорость но про изображение хотя он вам нужен для решения спорных вопросов в суде /
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1790
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 12:58
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были бы у нас завтра выборы акима,и вот этого Юриста с большой буквы 100% бы выбрали. Но даже в гор маслихат его не пустили.. За простой народ пашет чувак. Молодец. Но система никогда даже не подпустит к себе.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10424
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 19:23
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
мне прилетал штраф только я не был в это время там / только сертификация регистратора каким боком то нужна ?

Вам прилетал штраф без фото видеофиксации?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10424
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 19:28
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
я понял вы писали не только про скорость

Я про скрость вообще не писал,это вы написали.
Мне видерегистратор нужен в первую очередь для фото видеофиксации,для этого сертификация не потребуется.
А вот вам нужен с gps
Цитата:
YESNO: имейте регистратор желательно чтоб с gps .

Что вам даст GPS при разрешении спорных вопросов?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS