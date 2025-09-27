НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Амиржан КОСАНОВ: ЧП не районного масштаба
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52643
Амиржан КОСАНОВ: ЧП не районного масштаба
Отправлено: 27.09.25 - 18:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выдвинув прекрасную идею построения Нового, Справедливого Казахстана, власть (в первую очередь, сам президент) должны понимать, что одних устных заверений и пафосных заявлений мало. Нужен, прежде всего, пример сверху.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1499
Re: Амиржан КОСАНОВ: ЧП не районного масштаба
Отправлено: 27.09.25 - 18:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написано верно, но... Очень тяжело читать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS