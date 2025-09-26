Отправлено: - 17:55

maxsaf:

Я что-то тут ни от кого из форумчан-человеков ответа не услышал

maxsaf:

Наверняка установка натяжного потолка непрофессионалами и "дырявый" ненатяжной потолок стали причинами. ИИ точно не виноват в этом чисто человеческом непрофессионализме.

simkst:

Я не задал вопрос о наличии вентиляционного клапана, так как в описанном инциденте признаки проблем с давлением/вентиляцией отсутствовали.

maxsaf:

Достаточно честно с вашей стороны

Цитата:А я что-то думаю что никому и нафиг эта "задачка" не упала и как-бы всем похрену, их же это не касается. А пользователям ии скорее было любопытно что он ответит и сможет ли, нежели они имели желание вообще узнать ответ или догадаться. Вот представьте я с такой ерундой к вам обращусь, вы же меня просто на хер пошлёте и будете правы...наверное.Цитата:Разумеется он не виноват. Но мы имеем факты, такие какие есть и нам нужно с ними как-то провзаимодействовать, как обычно с наименьшими усилиями и наибольшей эффективностью. Люди это делают постоянно, иногда справляются, иногда нет, но учитывая что вид ещё жив, всё же чаще справляются. Ии, как можно видеть, повел себя как калькулятор, ему не сказали сложить два и два, ну он 4 и не выдал. Едва ли можно говорить о превосходстве чего-то там над чем-то даже через 2 года с такими навыками.Цитата:А если б ему ещё родословную всю и биографию вопрошающего поведали, ууу, тут то он бы точно выдал "на гора".Не, ну на самом деле если нам для эффективного взаимодействия с ии нужна прокладка, способная всесторонне и полностью формализовать запрос...то нафига нам ии? Давайте просто спросим у прокладки, она уже проделала всю мыслительную работу.Цитата:Да починю, куда ж денусь? Не то чтобы сильно выбор был. Один уже такой же справил, там правда другой узел не работал, и этот одолею...наверное. А если и нет, тоже не беда. Может начальство наконец перестанет всякую хрень подкидывать в духе "а че у нас софиты выпадают?"