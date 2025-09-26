НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 21:33
#151
Когда появился чатGPT 3.5 и у OPEN AI случился самый быстрый рост числа пользователей в истории, я был поражен, какую только фигню не спрашивали люди :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
#152
Цитата:
Эл-починно:
Я одного не пойму, ИИ считать не учили, или она не может это самостоятельно делать?

Я надеюсь что не учили. Большая языковая модель должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью, а просто проводит вычисления привычным для компьютеров способом - строго следуя программе, без самодеятельности.
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
411
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 22:17
#153
Цитата:
maxsaf:
олжна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью


Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 22:45
#154
Цитата:
simkst:
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?

В таком случае есть вероятность нарваться на галлюцинации. Вообще модульность это ключ к AGI. Зачем разным компаниям заниматься одним и тем же - разработкой говорилки? Лучше сосредоточиться на узкоспециализированных задачах, и потом соединить модули-агенты в единое целое. Типа агент точных вычислений, модуль восприятия (текст, голос, картинки, видео), модуль генерации контента, модуль логики и т.д.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1853
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 07:49
#155
Цитата:
maxsaf:
Вы чё пытаетесь доказать?

что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
Цитата:
maxsaf:
и состояние погоды (ветренно) от своих собственных сенсоров. ИИ состояние погоды не получил.

справедливо.
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
Цитата:
simkst:
Я щас вспоминаю вроде грок Настоятельно требовал провести осмотр софита

я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1853
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 08:30
#156
Цитата:
simkst:

Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело :lol: это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
411
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:16
#157
Цитата:
Карачун:
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.


Классика
Клиент Всегда прав
ИИ не ошибаются
ПРомтер лузер
))
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
411
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:18
#158
Цитата:
Карачун:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный,


Кидайте

Модель/марка
Фото
Неисправность- подробно описывайте
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1853
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:41
#159
Цитата:
Эл-починно:
В 2025 году городу Курску исполнится 991 год. Курск отпраздновал свое 990-летие 4 сентября 2022 года, а в 2032 году будет отмечать 1000-летний юбилей. как такое возможно?//

Если предполагаем истинность утверждения полностью то:
1. Возможно речь ведётся о разных "Курсках"
2. Возможно даты празднований 990-летия и 1000-летия выбраны исходя из иных соображений, не привязанных к не посредственно самим датам.
...но самым вероятным является косяк с математикой в утверждении
Ответ от Карачуна :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:56
#160
Цитата:
Карачун:
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.

Я что-то тут ни от кого из форумчан-человеков ответа не услышал.
И что вы кому доказали?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:59
#161
Цитата:
Карачун:
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?

Наверняка установка натяжного потолка непрофессионалами и "дырявый" ненатяжной потолок стали причинами. ИИ точно не виноват в этом чисто человеческом непрофессионализме.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 10:01
#162
Цитата:
Карачун:
я вам говорил что иных неисправностей нет,

Вы установили клапан вентиляционный чисто по приколу, или он там должен был стоять, но его забыли установить, чем и вызвали неисправность потолка?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28859
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 10:02
#163
Цитата:
Карачун:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.

Ну уж нет. Достаточно честно с вашей стороны будет использовать ваше собственное неоспоримое превосходство, без помощи ИИ.
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
411
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 13:56
#164
Цитата:
maxsaf:
клапан вентиляционный


Grok оправдывается

[img]Объяснение отсутствия вопроса о вентиляционном клапанеВ анализе причин выпадения софита я фокусировался на наиболее вероятных факторах, основанных на описанных симптомах: повторные выпадения сразу после включения света в изолированной комнате (стена + дверь), с LED-лампой 15 Вт и возрастом потолка 3 года.

Это указывало на механические (ошибки установки) или термические (нагрев/вибрация от inrush current) причины, где вентиляционный клапан играет второстепенную роль.

Отсутствие упоминаний о деформации полотна (надувании, провисании или "гулянии"), сквозняках, работе вытяжки или изменениях давления делало этот фактор маловероятным — в герметичных изолированных помещениях без внешних потоков воздуха клапан не компенсирует "выталкивание" софита.

Согласно нормам монтажа (например, рекомендации производителей ПВХ-потолков), клапан предотвращает глобальные деформации от перепада давления, но не локальные проблемы с фиксацией софитов, если крепление установлено правильно.

Однако ваш вопрос справедлив: в редких случаях (5–10% инцидентов) накопленный воздух в межпотолочном пространстве может усиливать микродавление при нагреве лампы, косвенно ослабляя пружины софита.

Я не включил его в ключевые вопросы, чтобы избежать перегрузки (приоритет — типичные причины с вероятностью >5) !!!, но теперь, для полноты, добавлю его в обновленный список.[/img]


GPT =

Я не задал вопрос о наличии вентиляционного клапана, так как в описанном инциденте признаки проблем с давлением/вентиляцией отсутствовали.

Но если бы были жалобы на «хлопки» потолка или его деформацию, этот вопрос стал бы одним из ключевых для анализа.

GigaChat=

Однако теперь понятно, что в твоём описании не хватает важных деталей о состоянии вентиляции и окружающей среды. Чтобы полноценно рассмотреть влияние вентиляции, необходимо выяснить следующее:

( Ага Промтер виноват, Карачун абсолютно не причем))

[Исправлено: simkst, 27.09.2025 - 15:33]
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1853
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 17:55
#165
Цитата:
maxsaf:
Я что-то тут ни от кого из форумчан-человеков ответа не услышал

А я что-то думаю что никому и нафиг эта "задачка" не упала и как-бы всем похрену, их же это не касается. А пользователям ии скорее было любопытно что он ответит и сможет ли, нежели они имели желание вообще узнать ответ или догадаться. Вот представьте я с такой ерундой к вам обращусь, вы же меня просто на хер пошлёте и будете правы...наверное.
Цитата:
maxsaf:
Наверняка установка натяжного потолка непрофессионалами и "дырявый" ненатяжной потолок стали причинами. ИИ точно не виноват в этом чисто человеческом непрофессионализме.

Разумеется он не виноват. Но мы имеем факты, такие какие есть и нам нужно с ними как-то провзаимодействовать, как обычно с наименьшими усилиями и наибольшей эффективностью. Люди это делают постоянно, иногда справляются, иногда нет, но учитывая что вид ещё жив, всё же чаще справляются. Ии, как можно видеть, повел себя как калькулятор, ему не сказали сложить два и два, ну он 4 и не выдал. Едва ли можно говорить о превосходстве чего-то там над чем-то даже через 2 года с такими навыками.
Цитата:
simkst:
Я не задал вопрос о наличии вентиляционного клапана, так как в описанном инциденте признаки проблем с давлением/вентиляцией отсутствовали.

А если б ему ещё родословную всю и биографию вопрошающего поведали, ууу, тут то он бы точно выдал "на гора".
Не, ну на самом деле если нам для эффективного взаимодействия с ии нужна прокладка, способная всесторонне и полностью формализовать запрос...то нафига нам ии? Давайте просто спросим у прокладки, она уже проделала всю мыслительную работу.
Цитата:
maxsaf:
Достаточно честно с вашей стороны

Да починю, куда ж денусь? Не то чтобы сильно выбор был. Один уже такой же справил, там правда другой узел не работал, и этот одолею...наверное. А если и нет, тоже не беда. Может начальство наконец перестанет всякую хрень подкидывать в духе "а че у нас софиты выпадают?"
