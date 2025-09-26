Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Все об ИИ
Все об ИИ
Куратор темы: maxsaf
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 21:33
Когда появился чатGPT 3.5 и у OPEN AI случился самый быстрый рост числа пользователей в истории, я был поражен, какую только фигню не спрашивали люди
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Цитата:
Я надеюсь что не учили. Большая языковая модель должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью, а просто проводит вычисления привычным для компьютеров способом - строго следуя программе, без самодеятельности.
Эл-починно:
Я одного не пойму, ИИ считать не учили, или она не может это самостоятельно делать?
Я одного не пойму, ИИ считать не учили, или она не может это самостоятельно делать?
Я надеюсь что не учили. Большая языковая модель должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью, а просто проводит вычисления привычным для компьютеров способом - строго следуя программе, без самодеятельности.
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 22:17
Цитата:
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
maxsaf:
олжна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью
олжна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 22:45
Цитата:
В таком случае есть вероятность нарваться на галлюцинации. Вообще модульность это ключ к AGI. Зачем разным компаниям заниматься одним и тем же - разработкой говорилки? Лучше сосредоточиться на узкоспециализированных задачах, и потом соединить модули-агенты в единое целое. Типа агент точных вычислений, модуль восприятия (текст, голос, картинки, видео), модуль генерации контента, модуль логики и т.д.
simkst:
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
В таком случае есть вероятность нарваться на галлюцинации. Вообще модульность это ключ к AGI. Зачем разным компаниям заниматься одним и тем же - разработкой говорилки? Лучше сосредоточиться на узкоспециализированных задачах, и потом соединить модули-агенты в единое целое. Типа агент точных вычислений, модуль восприятия (текст, голос, картинки, видео), модуль генерации контента, модуль логики и т.д.
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 07:49
Цитата:
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
Цитата:
справедливо.
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
Цитата:
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
maxsaf:
Вы чё пытаетесь доказать?
Вы чё пытаетесь доказать?
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
Цитата:
maxsaf:
и состояние погоды (ветренно) от своих собственных сенсоров. ИИ состояние погоды не получил.
и состояние погоды (ветренно) от своих собственных сенсоров. ИИ состояние погоды не получил.
справедливо.
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
Цитата:
simkst:
Я щас вспоминаю вроде грок Настоятельно требовал провести осмотр софита
Я щас вспоминаю вроде грок Настоятельно требовал провести осмотр софита
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 08:30
Цитата:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
simkst:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:16
Цитата:
Классика
Клиент Всегда прав
ИИ не ошибаются
ПРомтер лузер
))
Карачун:
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
Классика
Клиент Всегда прав
ИИ не ошибаются
ПРомтер лузер
))
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:18
Цитата:
Кидайте
Модель/марка
Фото
Неисправность- подробно описывайте
Карачун:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный,
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный,
Кидайте
Модель/марка
Фото
Неисправность- подробно описывайте
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:41
Цитата:
Если предполагаем истинность утверждения полностью то:
1. Возможно речь ведётся о разных "Курсках"
2. Возможно даты празднований 990-летия и 1000-летия выбраны исходя из иных соображений, не привязанных к не посредственно самим датам.
...но самым вероятным является косяк с математикой в утверждении
Ответ от Карачуна
Эл-починно:
В 2025 году городу Курску исполнится 991 год. Курск отпраздновал свое 990-летие 4 сентября 2022 года, а в 2032 году будет отмечать 1000-летний юбилей. как такое возможно?//
В 2025 году городу Курску исполнится 991 год. Курск отпраздновал свое 990-летие 4 сентября 2022 года, а в 2032 году будет отмечать 1000-летний юбилей. как такое возможно?//
Если предполагаем истинность утверждения полностью то:
1. Возможно речь ведётся о разных "Курсках"
2. Возможно даты празднований 990-летия и 1000-летия выбраны исходя из иных соображений, не привязанных к не посредственно самим датам.
...но самым вероятным является косяк с математикой в утверждении
Ответ от Карачуна
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:56
Цитата:
Я что-то тут ни от кого из форумчан-человеков ответа не услышал.
И что вы кому доказали?
Карачун:
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
Я что-то тут ни от кого из форумчан-человеков ответа не услышал.
И что вы кому доказали?
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 09:59
Цитата:
Наверняка установка натяжного потолка непрофессионалами и "дырявый" ненатяжной потолок стали причинами. ИИ точно не виноват в этом чисто человеческом непрофессионализме.
Карачун:
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
Наверняка установка натяжного потолка непрофессионалами и "дырявый" ненатяжной потолок стали причинами. ИИ точно не виноват в этом чисто человеческом непрофессионализме.
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 10:01
Цитата:
Вы установили клапан вентиляционный чисто по приколу, или он там должен был стоять, но его забыли установить, чем и вызвали неисправность потолка?
Карачун:
я вам говорил что иных неисправностей нет,
я вам говорил что иных неисправностей нет,
Вы установили клапан вентиляционный чисто по приколу, или он там должен был стоять, но его забыли установить, чем и вызвали неисправность потолка?
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 10:02
Цитата:
Ну уж нет. Достаточно честно с вашей стороны будет использовать ваше собственное неоспоримое превосходство, без помощи ИИ.
Карачун:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
Ну уж нет. Достаточно честно с вашей стороны будет использовать ваше собственное неоспоримое превосходство, без помощи ИИ.
Все об ИИ
Отправлено: 27.09.25 - 13:56
Цитата:
Grok оправдывается
[img]Объяснение отсутствия вопроса о вентиляционном клапанеВ анализе причин выпадения софита я фокусировался на наиболее вероятных факторах, основанных на описанных симптомах: повторные выпадения сразу после включения света в изолированной комнате (стена + дверь), с LED-лампой 15 Вт и возрастом потолка 3 года.
Это указывало на механические (ошибки установки) или термические (нагрев/вибрация от inrush current) причины, где вентиляционный клапан играет второстепенную роль.
Отсутствие упоминаний о деформации полотна (надувании, провисании или "гулянии"), сквозняках, работе вытяжки или изменениях давления делало этот фактор маловероятным — в герметичных изолированных помещениях без внешних потоков воздуха клапан не компенсирует "выталкивание" софита.
Согласно нормам монтажа (например, рекомендации производителей ПВХ-потолков), клапан предотвращает глобальные деформации от перепада давления, но не локальные проблемы с фиксацией софитов, если крепление установлено правильно.
Однако ваш вопрос справедлив: в редких случаях (5–10% инцидентов) накопленный воздух в межпотолочном пространстве может усиливать микродавление при нагреве лампы, косвенно ослабляя пружины софита.
Я не включил его в ключевые вопросы, чтобы избежать перегрузки (приоритет — типичные причины с вероятностью >5) !!!, но теперь, для полноты, добавлю его в обновленный список.[/img]
GPT =
Я не задал вопрос о наличии вентиляционного клапана, так как в описанном инциденте признаки проблем с давлением/вентиляцией отсутствовали.
Но если бы были жалобы на «хлопки» потолка или его деформацию, этот вопрос стал бы одним из ключевых для анализа.
GigaChat=
Однако теперь понятно, что в твоём описании не хватает важных деталей о состоянии вентиляции и окружающей среды. Чтобы полноценно рассмотреть влияние вентиляции, необходимо выяснить следующее:
( Ага Промтер виноват, Карачун абсолютно не причем))
[Исправлено: simkst, 27.09.2025 - 15:33]
maxsaf:
клапан вентиляционный
клапан вентиляционный
Grok оправдывается
[img]Объяснение отсутствия вопроса о вентиляционном клапанеВ анализе причин выпадения софита я фокусировался на наиболее вероятных факторах, основанных на описанных симптомах: повторные выпадения сразу после включения света в изолированной комнате (стена + дверь), с LED-лампой 15 Вт и возрастом потолка 3 года.
Это указывало на механические (ошибки установки) или термические (нагрев/вибрация от inrush current) причины, где вентиляционный клапан играет второстепенную роль.
Отсутствие упоминаний о деформации полотна (надувании, провисании или "гулянии"), сквозняках, работе вытяжки или изменениях давления делало этот фактор маловероятным — в герметичных изолированных помещениях без внешних потоков воздуха клапан не компенсирует "выталкивание" софита.
Согласно нормам монтажа (например, рекомендации производителей ПВХ-потолков), клапан предотвращает глобальные деформации от перепада давления, но не локальные проблемы с фиксацией софитов, если крепление установлено правильно.
Однако ваш вопрос справедлив: в редких случаях (5–10% инцидентов) накопленный воздух в межпотолочном пространстве может усиливать микродавление при нагреве лампы, косвенно ослабляя пружины софита.
Я не включил его в ключевые вопросы, чтобы избежать перегрузки (приоритет — типичные причины с вероятностью >5) !!!, но теперь, для полноты, добавлю его в обновленный список.[/img]
GPT =
Я не задал вопрос о наличии вентиляционного клапана, так как в описанном инциденте признаки проблем с давлением/вентиляцией отсутствовали.
Но если бы были жалобы на «хлопки» потолка или его деформацию, этот вопрос стал бы одним из ключевых для анализа.
GigaChat=
Однако теперь понятно, что в твоём описании не хватает важных деталей о состоянии вентиляции и окружающей среды. Чтобы полноценно рассмотреть влияние вентиляции, необходимо выяснить следующее:
( Ага Промтер виноват, Карачун абсолютно не причем))
[Исправлено: simkst, 27.09.2025 - 15:33]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать