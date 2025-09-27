НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Два ЧП за пять дней - Информацию о сходе вагонов прокомментировала транспортная прокуратура Костанайской области
 
 
Два ЧП за пять дней - Информацию о сходе вагонов прокомментировала транспортная прокуратура Костанайской области
27.09.25 - 12:54
- Сообщаем что уполномоченными органами проводятся проверочные мероприятия при координации Костанайской транспортной прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящий момент устанавливаются причины схода фитинговых платформ.
27.09.25 - 12:54
Железная дорога,доставшаяся нам от колонизаторов,разваливается.. Впрочем,как и вся инфраструктура. За годы великой Независимости ничего нового мы не построили и толком не ремонтировали. Дальше-больше...
