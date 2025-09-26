Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52642
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Не так давно «НГ» сообщала, как оштрафованные костанайские водители не желают становиться жертвой цифровой ошибки. Очередная такая история произошла с Адэлем НСАНОВЫМ. Он получил штраф за превышение и решил защитить права в суде: в день нарушения его не было за рулём. Дело «Ниссана Нсанова» вскрыло неожиданные детали…
Читать новость
Читать новость
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным
Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение
Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 21:37
Цитата:
Из решения судьи я понял, что прибор рабочий и к применению разрешен, при определенных условиях, которые не соблюдены.
сайлау курманов:
измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение
измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение
Из решения судьи я понял, что прибор рабочий и к применению разрешен, при определенных условиях, которые не соблюдены.
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 21:42
Допустим ,построили дом, в принципе такой что жить можно ,но не соблюдали какие-то требования, так комиссия его не примет, кому охота класть голову под топор.
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 21:54
Часть статьи - общение адвоката со стенкой.
Остальная - передача управления ТС, требует конструктивные изменения в законодательстве.
Я на пример передав другому лицу моё ТС, не должен по судам ходить. Да штраф приходит на меня, как владельца. Но там уже есть возможность указать, что не я был за рулём и указать данные водителя ТС.
Хотя я не знаю к чему все эти разборки, чужим я свою машину не дам, а в семье неважно на кого штраф.
Бороться с жуликами нужно, да и по страховке, как правило это регулируется, кто вправе управлять ТС в случае чего. Иначе ТС не застраховано и отвечать в итоге будет владелец. Бесшабашно всё как то.
Остальная - передача управления ТС, требует конструктивные изменения в законодательстве.
Я на пример передав другому лицу моё ТС, не должен по судам ходить. Да штраф приходит на меня, как владельца. Но там уже есть возможность указать, что не я был за рулём и указать данные водителя ТС.
Хотя я не знаю к чему все эти разборки, чужим я свою машину не дам, а в семье неважно на кого штраф.
Бороться с жуликами нужно, да и по страховке, как правило это регулируется, кто вправе управлять ТС в случае чего. Иначе ТС не застраховано и отвечать в итоге будет владелец. Бесшабашно всё как то.
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 22:36
Цитата:
В Канаде даже такое предусмотрели. Если дом строит компания, фирма обязана соблюдать абсолютно все требования. Если строит сам будущий владелец, то там есть много некритичных моментов, где допустимо отклонение от строгих правил для компаний. Совсем без крыши конечно не введут в эксплуатацию, но если розетки не по правилам установлены - ниже или выше, или чаще, то такое допустимо. С этим жить можно.
сайлау курманов:
Допустим ,построили дом, в принципе такой что жить можно ,но не соблюдали какие-то требования, так комиссия его не примет, кому охота класть голову под топор.
Допустим ,построили дом, в принципе такой что жить можно ,но не соблюдали какие-то требования, так комиссия его не примет, кому охота класть голову под топор.
В Канаде даже такое предусмотрели. Если дом строит компания, фирма обязана соблюдать абсолютно все требования. Если строит сам будущий владелец, то там есть много некритичных моментов, где допустимо отклонение от строгих правил для компаний. Совсем без крыши конечно не введут в эксплуатацию, но если розетки не по правилам установлены - ниже или выше, или чаще, то такое допустимо. С этим жить можно.
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 22:37
имейте регистратор желательно чтоб с gps .
чтоб чужие штрафы не оплачивать или якобы свои штрафы .
или в терпил превратитесь
чтоб чужие штрафы не оплачивать или якобы свои штрафы .
или в терпил превратитесь
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 22:44
Цитата:
Вы не поверите, но в некоторых странах (как правило африканских) это норма - в смысле без крыши или завершённого последнего этажа. Потому как, пока дом не закончен, налогом он, в этих странах, не облагается. Вот так и живут. Ну там у них можно - тепло.
maxsaf:
Совсем без крыши конечно не введут в эксплуатацию
Совсем без крыши конечно не введут в эксплуатацию
Вы не поверите, но в некоторых странах (как правило африканских) это норма - в смысле без крыши или завершённого последнего этажа. Потому как, пока дом не закончен, налогом он, в этих странах, не облагается. Вот так и живут. Ну там у них можно - тепло.
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 22:50
Цитата:
ошибки ? а если не ошибки ?
Абсурд ситуации в том, что простые граждане стали заложниками череды чужих ошибок, - говорит он. - Ошибок, которые привели к появлению системы, стимулирующей выписку штрафов даже тем, кто не совершал никаких правонарушений. Вопрос о реальном достижении целей в результате применения мер государственного принуждения и наказания - таких как воспитание законопослушных граждан, снижение количества аварий - остаётся риторическим…
ошибки ? а если не ошибки ?
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 23:44
Цитата:
Не поможет,они потом в суде скажут что ваш регистратор не сертифицирован,и опираться на его показания неправильно.
YESNO:
имейте регистратор желательно чтоб с gps . чтоб чужие штрафы не оплачивать или якобы свои штрафы .
имейте регистратор желательно чтоб с gps . чтоб чужие штрафы не оплачивать или якобы свои штрафы .
Не поможет,они потом в суде скажут что ваш регистратор не сертифицирован,и опираться на его показания неправильно.
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 23:53
Цитата:
почему обязательно в суде ? а почему только про скорость ? видео регистратор не только же скорость показывает .
Добринцофф:
почему обязательно в суде ? а почему только про скорость ? видео регистратор не только же скорость показывает .
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 00:31
Цитата:
Про скорость вы сами написали,вы сами у себя спрашиваете?
YESNO:
а почему только про скорость ?
а почему только про скорость ?
Про скорость вы сами написали,вы сами у себя спрашиваете?
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 27.09.25 - 00:33
Цитата:
Да,ещё видео показывает,вы любите просматривать свои поездки за весь день?
Цитата:
В суде ,или в полиции не важно,мне регистратор в первую очередь нужен для разрешения спорных вопросов.
YESNO:
видео регистратор не только же скорость показывает .
видео регистратор не только же скорость показывает .
Да,ещё видео показывает,вы любите просматривать свои поездки за весь день?
Цитата:
YESNO:
почему обязательно в суде ?
почему обязательно в суде ?
В суде ,или в полиции не важно,мне регистратор в первую очередь нужен для разрешения спорных вопросов.
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 27.09.25 - 12:39
Цитата:
Цитата:
это как понимать ?
Добринцофф:
В суде ,или в полиции не важно,мне регистратор в первую очередь нужен для разрешения спорных вопросов.
В суде ,или в полиции не важно,мне регистратор в первую очередь нужен для разрешения спорных вопросов.
Цитата:
Добринцофф:
Не поможет,они потом в суде скажут что ваш регистратор не сертифицирован,и опираться на его показания неправильно.
Не поможет,они потом в суде скажут что ваш регистратор не сертифицирован,и опираться на его показания неправильно.
это как понимать ?
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 27.09.25 - 12:45
Цитата:
опираются проверено на практике
Добринцофф:
Не поможет,они потом в суде скажут что ваш регистратор не сертифицирован,и опираться на его показания неправильно.
Не поможет,они потом в суде скажут что ваш регистратор не сертифицирован,и опираться на его показания неправильно.
опираются проверено на практике
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать