maxsaf:

То же самое с процессорами - Intel и AMD, третьего массового я даже и не знаю. То же самое с видеокартами - AMD и Nvidia. Кто третий - я без понятия, и знать не хочу. По экспорту баранины лидируют Австралия и Новая Зеландия. Вот с ними можете посоревноваться за второе место

Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Вот вы иностранцы заносчивые и кичливые (Показывать себя лучше, чем есть на самом деле, ставить себя выше других и.т.д. Ниже вернёмся, ещё и про бахвальство, обещания, слова назидания Абая и.т.д. вспомним), нужно же быть попроще и вникать в суть, зачем нам конкурировать с Австралией и Новой Зеландией?В Австралии и Новой Зеландии тепло, там бараны практически круглый год на зелёной травке. А у нас в Казахстане зимой морозы, бураны и зной.Погуглил, отмечают: Австралия: Климат разный, от тропиков на севере до умеренного на юге. Среднегодовая температура примерно +21 °C. Зимы мягкие, снега почти нет (кроме гор). Соответственно бараны пасутся круглый год.Новая Зеландия: Умеренный морской климат. Среднегодовая температура примерно +10…+16 °C (на севере теплее, на юге прохладнее). Осадков много, травы хватает, поэтому овцеводство очень развито.Казахстан: Континентальный климат, резкие перепады: лето жаркое (+25…+30 °C и выше), зима холодная (часто −20 °C и ниже). Среднегодовая температура по стране в среднем около +5…+7 °C. Из-за суровых зим баранов приходится загонять в стойла и делать запасы кормов.