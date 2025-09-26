НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
27.05.18
28855
Все об ИИ
26.09.25 - 21:33
Когда появился чатGPT 3.5 и у OPEN AI случился самый быстрый рост числа пользователей в истории, я был поражен, какую только фигню не спрашивали люди :lol:
maxsaf
27.05.18
28855
Все об ИИ
26.09.25 - 21:36
Цитата:
Эл-починно:
Я одного не пойму, ИИ считать не учили, или она не может это самостоятельно делать?

Я надеюсь что не учили. Большая языковая модель должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью, а просто проводит вычисления привычным для компьютеров способом - строго следуя программе, без самодеятельности.
simkst
27.10.23
408
Все об ИИ
26.09.25 - 22:17
Цитата:
maxsaf:
олжна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью


Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
maxsaf
27.05.18
28855
Все об ИИ
26.09.25 - 22:45
Цитата:
simkst:
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?

В таком случае есть вероятность нарваться на галлюцинации. Вообще модульность это ключ к AGI. Зачем разным компаниям заниматься одним и тем же - разработкой говорилки? Лучше сосредоточиться на узкоспециализированных задачах, и потом соединить модули-агенты в единое целое. Типа агент точных вычислений, модуль восприятия (текст, голос, картинки, видео), модуль генерации контента, модуль логики и т.д.
К
23.04.23
1850
Все об ИИ
27.09.25 - 07:49
Цитата:
maxsaf:
Вы чё пытаетесь доказать?

что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
Цитата:
maxsaf:
и состояние погоды (ветренно) от своих собственных сенсоров. ИИ состояние погоды не получил.

справедливо.
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
Цитата:
simkst:
Я щас вспоминаю вроде грок Настоятельно требовал провести осмотр софита

я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
К
23.04.23
1850
Все об ИИ
27.09.25 - 08:30
Цитата:
simkst:

Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело :lol: это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
simkst
27.10.23
408
Все об ИИ
27.09.25 - 09:16
Цитата:
Карачун:
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.


Классика
Клиент Всегда прав
ИИ не ошибаются
ПРомтер лузер
))
simkst
27.10.23
408
Все об ИИ
27.09.25 - 09:18
Цитата:
Карачун:
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный,


Кидайте

Модель/марка
Фото
Неисправность- подробно описывайте
К
23.04.23
1850
Все об ИИ
27.09.25 - 09:41
Цитата:
Эл-починно:
В 2025 году городу Курску исполнится 991 год. Курск отпраздновал свое 990-летие 4 сентября 2022 года, а в 2032 году будет отмечать 1000-летний юбилей. как такое возможно?//

Если предполагаем истинность утверждения полностью то:
1. Возможно речь ведётся о разных "Курсках"
2. Возможно даты празднований 990-летия и 1000-летия выбраны исходя из иных соображений, не привязанных к не посредственно самим датам.
...но самым вероятным является косяк с математикой в утверждении
Ответ от Карачуна :lol:
