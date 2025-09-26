Re: Налоговики навсегда откажутся от плановых проверок бизнеса

Какой-то парадокс,целая армия чиновников следят за каким-то горемычным ИП,который концы с концами еле сводит, когда другие чиновники выводят миллиарды, а после отставки помашут нам ручкой и в эмиратах. Где тут надо блюсти и за кем пристально следить факт очевидный