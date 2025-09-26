НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52640
Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности
Отправлено: 26.09.25 - 12:52
Он назначен помощником Президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Этому кадровому решению предшествовали сообщения об аресте главы МИД и их опровержения.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
518
Re: Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности
Отправлено: 26.09.25 - 12:52
#1
Ну это замечательно, нет дыма без огня, тихим сапом уйдёт туда куда следует и надеемся больше не всплывёт нигде
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
926
Re: Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности
Отправлено: 26.09.25 - 14:07
#2
а дело заводить будут? или просто дадут уйти в частный бизнес и уехать на пмж в турцию)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8389
Re: Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности
Отправлено: 27.09.25 - 08:44
#3
Цитата:
ОГПУ:
нет дыма без огня,


Конечно - тут ВСЁ нечисто-и министра сняли, и посла в США и советника по международным делам и почти всех своих помощников - Токаев как приехал с Америки выгнал с работы.
И Нуртлеу и новый министр- они все без ПРОФИЛЬНОГО образования, то есть КУХАРКИ руководят СПЕЦИФИЧЕСКИМ министерством- завтра нового министра тоже под зад и отправят в отставку.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7754
Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности
Отправлено: 27.09.25 - 09:46
#4
Вчера по новостям на первом канале показали таможенный пункт Уральске, так вот ы накопителях скопилось больше тысяча фур,на север не пропускают по причине расхождения в декларациях. Другие источники говорят северяне ведут агрессивную риторику к соседу что их президент публично не поддерживает
