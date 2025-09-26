Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Куратор темы: maxsaf
Отправлено: 26.09.25 - 21:33
Когда появился чатGPT 3.5 и у OPEN AI случился самый быстрый рост числа пользователей в истории, я был поражен, какую только фигню не спрашивали люди
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Я надеюсь что не учили. Большая языковая модель должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью, а просто проводит вычисления привычным для компьютеров способом - строго следуя программе, без самодеятельности.
Я одного не пойму, ИИ считать не учили, или она не может это самостоятельно делать?
Я одного не пойму, ИИ считать не учили, или она не может это самостоятельно делать?
Я надеюсь что не учили. Большая языковая модель должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью, а просто проводит вычисления привычным для компьютеров способом - строго следуя программе, без самодеятельности.
Отправлено: 26.09.25 - 22:17
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
Должна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью
олжна отдавать все математические расчеты в отдельный модуль вычислений, который не является нейронной сетью
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
Отправлено: 26.09.25 - 22:45
В таком случае есть вероятность нарваться на галлюцинации. Вообще модульность это ключ к AGI. Зачем разным компаниям заниматься одним и тем же - разработкой говорилки? Лучше сосредоточиться на узкоспециализированных задачах, и потом соединить модули-агенты в единое целое. Типа агент точных вычислений, модуль восприятия (текст, голос, картинки, видео), модуль генерации контента, модуль логики и т.д.
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
Или промт с обязательным пошаговым рассуждением?
В таком случае есть вероятность нарваться на галлюцинации. Вообще модульность это ключ к AGI. Зачем разным компаниям заниматься одним и тем же - разработкой говорилки? Лучше сосредоточиться на узкоспециализированных задачах, и потом соединить модули-агенты в единое целое. Типа агент точных вычислений, модуль восприятия (текст, голос, картинки, видео), модуль генерации контента, модуль логики и т.д.
Отправлено: 27.09.25 - 07:49
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
справедливо.
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
Вы чё пытаетесь доказать?
Вы чё пытаетесь доказать?
что даже низкоуровневый но человеческий интеллект решает "человеческие" задачи лучше.
и состояние погоды (ветренно) от своих собственных сенсоров. ИИ состояние погоды не получил.
и состояние погоды (ветренно) от своих собственных сенсоров. ИИ состояние погоды не получил.
справедливо.
а ещё возможно предыдущей ночью было полнолуние, в сторожке показывали по телевизору терминатора второго и рыжая собака трижды махнула хвостом перебегая дорогу неделю назад. может всё же что-то из этого стало причиной, как думаете?
Я щас вспоминаю вроде грок Настоятельно требовал провести осмотр софита
Я щас вспоминаю вроде грок Настоятельно требовал провести осмотр софита
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
Отправлено: 27.09.25 - 08:30
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный, желательно оставив в штатной компоновке, без обхода его компьютерной части, можно тоже попробовать нагрузить ии на это дело это будет достаточно честно, потому что сейчас я реально без понятия чего он не работает.
Отправлено: 27.09.25 - 09:16
Классика
Клиент Всегда прав
ИИ не ошибаются
ПРомтер лузер
))
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
я вам говорил что иных неисправностей нет, а вот передали ли вы это ии не знаю, рассчитывая что вы больше преуспели в общении с ним.
Классика
Клиент Всегда прав
ИИ не ошибаются
ПРомтер лузер
))
Отправлено: 27.09.25 - 09:18
Кидайте
Модель/марка
Фото
Неисправность- подробно описывайте
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный,
Мне тут предстоит попытаться починить штабеллер самоходный,
Кидайте
Модель/марка
Фото
Неисправность- подробно описывайте
Отправлено: 27.09.25 - 09:41
Если предполагаем истинность утверждения полностью то:
1. Возможно речь ведётся о разных "Курсках"
2. Возможно даты празднований 990-летия и 1000-летия выбраны исходя из иных соображений, не привязанных к не посредственно самим датам.
...но самым вероятным является косяк с математикой в утверждении
Ответ от Карачуна
В 2025 году городу Курску исполнится 991 год. Курск отпраздновал свое 990-летие 4 сентября 2022 года, а в 2032 году будет отмечать 1000-летний юбилей. как такое возможно?
В 2025 году городу Курску исполнится 991 год. Курск отпраздновал свое 990-летие 4 сентября 2022 года, а в 2032 году будет отмечать 1000-летний юбилей. как такое возможно?//
Если предполагаем истинность утверждения полностью то:
1. Возможно речь ведётся о разных "Курсках"
2. Возможно даты празднований 990-летия и 1000-летия выбраны исходя из иных соображений, не привязанных к не посредственно самим датам.
...но самым вероятным является косяк с математикой в утверждении
Ответ от Карачуна
