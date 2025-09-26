НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы - Выделение денег одобрили депутаты Костанайского облмаслихата
 
 
На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы - Выделение денег одобрили депутаты Костанайского облмаслихата
Отправлено: 26.09.25 - 14:41
Исполнительная власть аргументировала необходимость добавить финансов нескольким областным управлениям и ведомствам. Одна из самых больших сумм — СПК «Тобол» для увеличения стабилизационного фонда.
Читать новость

Re: На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы...
Отправлено: 26.09.25 - 14:41
#1
Маслихаты как представительный государственный орган, согласно 85-86 Конституции РК, выражает волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для её реализации, контролируют их осуществление! Так пора уже маслихатам запретить незаконную практику разрешения исполнительной власти о выделении бюджетных средств задним числом, чтобы самим не быть нарушителями правовых норм.
Re: На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы...
Отправлено: 27.09.25 - 08:26
#2
Цитата:///На этой сессии ни одна из запрошенных сумм не была отклонена или уменьшена///

И зачем тогда СКАНДАЛИЛА этот так называемый депутат Сергазинова ???

Пиар ???
Или некое имиджевое движение перед голововашим за неё электоратом:- якобы, я по прежнему с вами, я за вас и за ваши НАРОДНЫЕ денюшки и я- а"ля - НЕЗАВИСИМЫЙ и ОППОЗИЦИОННЫЙ депутат ???
Спектакль !!!!
