Re: На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы...

Отправлено: - 08:26

Цитата:///На этой сессии ни одна из запрошенных сумм не была отклонена или уменьшена///



И зачем тогда СКАНДАЛИЛА этот так называемый депутат Сергазинова ???



Пиар ???

Или некое имиджевое движение перед голововашим за неё электоратом:- якобы, я по прежнему с вами, я за вас и за ваши НАРОДНЫЕ денюшки и я- а"ля - НЕЗАВИСИМЫЙ и ОППОЗИЦИОННЫЙ депутат ???

Спектакль !!!!