Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы - Выделение денег одобрили депутаты Костанайского облмаслихата
На стабфонд, проектирование подстанций, мебель для больницы - Выделение денег одобрили депутаты Костанайского облмаслихата
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать