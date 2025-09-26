НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
 
 
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Не так давно «НГ» сообщала, как оштрафованные костанайские водители не желают становиться жертвой цифровой ошибки. Очередная такая история произошла с Адэлем НСАНОВЫМ. Он получил штраф за превышение и решил защитить права в суде: в день нарушения его не было за рулём. Дело «Ниссана Нсанова» вскрыло неожиданные детали…
сайлау курманов
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
Отправлено: 26.09.25 - 21:36
#1
измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным
Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение
maxsaf
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 21:37
Отправлено: 26.09.25 - 21:37
#2
Цитата:
сайлау курманов:
измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение

Из решения судьи я понял, что прибор рабочий и к применению разрешен, при определенных условиях, которые не соблюдены.
сайлау курманов
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 21:42
Отправлено: 26.09.25 - 21:42
#3
Допустим ,построили дом, в принципе такой что жить можно ,но не соблюдали какие-то требования, так комиссия его не примет, кому охота класть голову под топор.
Эл-починно
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 21:54
Отправлено: 26.09.25 - 21:54
#4
Часть статьи - общение адвоката со стенкой.
Остальная - передача управления ТС, требует конструктивные изменения в законодательстве.
Я на пример передав другому лицу моё ТС, не должен по судам ходить. Да штраф приходит на меня, как владельца. Но там уже есть возможность указать, что не я был за рулём и указать данные водителя ТС.
Хотя я не знаю к чему все эти разборки, чужим я свою машину не дам, а в семье неважно на кого штраф.

Бороться с жуликами нужно, да и по страховке, как правило это регулируется, кто вправе управлять ТС в случае чего. Иначе ТС не застраховано и отвечать в итоге будет владелец. Бесшабашно всё как то.
maxsaf
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 22:36
Отправлено: 26.09.25 - 22:36
#5
Цитата:
сайлау курманов:
Допустим ,построили дом, в принципе такой что жить можно ,но не соблюдали какие-то требования, так комиссия его не примет, кому охота класть голову под топор.

В Канаде даже такое предусмотрели. Если дом строит компания, фирма обязана соблюдать абсолютно все требования. Если строит сам будущий владелец, то там есть много некритичных моментов, где допустимо отклонение от строгих правил для компаний. Совсем без крыши конечно не введут в эксплуатацию, но если розетки не по правилам установлены - ниже или выше, или чаще, то такое допустимо. С этим жить можно.
Y
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 22:37
Отправлено: 26.09.25 - 22:37
#6
имейте регистратор желательно чтоб с gps .
чтоб чужие штрафы не оплачивать или якобы свои штрафы .
или в терпил превратитесь
Эл-починно
«Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности использования автофиксаторов и обвинил полицию в сливе личных данных казахстанцев
Отправлено: 26.09.25 - 22:44
Отправлено: 26.09.25 - 22:44
#7
Цитата:
maxsaf:
Совсем без крыши конечно не введут в эксплуатацию

Вы не поверите, но в некоторых странах (как правило африканских) это норма - в смысле без крыши или завершённого последнего этажа. Потому как, пока дом не закончен, налогом он, в этих странах, не облагается. Вот так и живут. Ну там у них можно - тепло.
Y
Re: «Почему вы лжёте?» Костанайский юрист усомнился в законности...
Отправлено: 26.09.25 - 22:50
Отправлено: 26.09.25 - 22:50
#8
Цитата:
Абсурд ситуации в том, что простые граждане стали заложниками череды чужих ошибок, - говорит он. - Ошибок, которые привели к появлению системы, стимулирующей выписку штрафов даже тем, кто не совершал никаких правонарушений. Вопрос о реальном достижении целей в результате применения мер государственного принуждения и наказания - таких как воспитание законопослушных граждан, снижение количества аварий - остаётся риторическим…


ошибки ? а если не ошибки ?
