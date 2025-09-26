НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Зачем включать отопление, если ещё не холодно?" - Отвечает аким Рудного
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52640
"Зачем включать отопление, если ещё не холодно?" - Отвечает аким Рудного
Отправлено: 26.09.25 - 21:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на своей страничке в социальной сети Instagram прокомментировал начало отопительного сезона. Он сообщил, что власти намерены начать подачу тепла в жилые дома с 29 сентября. Этот процесс займет несколько дней.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7753
Re: "Зачем включать отопление, если ещё не холодно?" -...
Отправлено: 26.09.25 - 21:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в своем доме уже недели две включаю газовое отопление, очень холодное утро, да и сидящие на т-токе блогеры по утрам тепло одеты можете сами убедиться
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4672
"Зачем включать отопление, если ещё не холодно?" - Отвечает аким Рудного
Отправлено: 26.09.25 - 22:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо у меня таких проблем нет. 8-) Хоть летом, если прохладно или холодно стало, захотел терморегулятор на батареи повернул до нужной отметки на механических, или нужной температуры на электронных и грейся. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2025 - 23:13]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS