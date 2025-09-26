Отправлено: - 21:37

сайлау курманов:

измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным Я так и думал и возможно ошибаюсь,но судья не смотря на очевидные вещи принимает решение вопреки здравому смыслу,иначе создается прецедент которая поставит всю систему в неловкое и сомнительное положение

Цитата:Из решения судьи я понял, что прибор рабочий и к применению разрешен, при определенных условиях, которые не соблюдены.