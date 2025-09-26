Отправлено: - 19:45

maxsaf:

А мы, люди, так вашу загадку и не разгадали, что как ни печально, ставит нас на один уровень с ИИ. Пока что на один.

Цитата:Вы же сами говорили что видели похожие кейсы. Ну вы чего!?Мне скорее интересно когда ии наконец "отползет" от электричества в вопросе, а я не сомневаюсь что на 100500-й итерации он таки это сделает. Просто на мой взгляд это достаточно хороший пример вот этой разницы, когда мы способны просто отбросить информацию, которая может быть и важной в конкретном случае но вероятность её "важности" очень низка, даже если нам на неё по неведомой причине отдельно указали, а во-вторых достроить информацию, на уровне гипотезы разумеется, на которую спрашивающий не обращает внимания и не упоминает о ней. И всё это для того, чтобы начать поиски причин с наиболее вероятных, с наиболее простыми решениями. А потом уже, если не сработало, усложнять, и то, не сразу до "мелкой вибрации при включении" и "утраты свойств пружинами" ( он хотя бы приблизительно знает насколько их нужно нагреть чтобы они перестали быть пружинами? Там скорее потолок расплавится чем пружина перестанет быть таковой), а постепенно. И я снова повторю, задавать вопросы ему будут самые обычные люди, то есть там будет дофига ненужных уточнений и столько же недосказанностей. Мы с этим справляемся, он, по крайней мере на стадии второго варианта ответа, пока нет. И поскольку это очень простая, бытовая ситуация, то мне кажется что пророчество о "через два года..." далее по тексту, высказано в припадке полуэкстатического состояния. 100-150 я ещё соглашусь, да и то только потому что мы станем тупее его а не он умнее нас.