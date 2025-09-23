НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Все об ИИ
 
 
Куратор темы: maxsaf
Все об ИИ
Отправлено: 23.09.25 - 18:05
Цитата:
Карачун:
Особенно если он претендует на превосходство пущай напрягается.

Зачем ему напрягаться. Он в интернете найдет достаточно подобных случаев и просто прочитает причину.
Все об ИИ
Отправлено: 23.09.25 - 18:08
Цитата:
maxsaf:
Зачем ему напрягаться.


Напрягаться надо промтеру ?
Все об ИИ
Отправлено: 23.09.25 - 18:14
Цитата:
simkst:
Напрягаться надо промтеру ?

Не обязательно. Я просто скопипастил, и выдало несколько похожих кейсов.
Все об ИИ
Отправлено: 23.09.25 - 18:16
Цитата:
maxsaf:
maxsaf


В начале этого года на ютубе было масса инфы про ИИ
Залез сегодня - нового , практически нет

Почему ?
Кризис жанра ?
Все об ИИ
Отправлено: 23.09.25 - 18:18
Цитата:
maxsaf:
Зачем ему напрягаться. Он в интернете найдет достаточно подобных случаев и просто прочитает причину.

Таааак! Уже ближе к телу. Я не читал интернеты по этому поводу. Он так не может? Сгенерировать не читая? Вообще похоже не так чтобы да, учитывая кучу вопросов которую он задал, при этом ни одного правильного и главное не задав едва ли не единственного правильного вопроса :lol:
Все об ИИ
Отправлено: 23.09.25 - 22:01
Цитата:
Карачун:
Он так не может? Сгенерировать не читая?

Может, но зачем? Он скорее всего так и сделает, потом внутренний механизм проверки ответа запустит проверку, поиск других вероятных ответов, прошерстит поверхностно интернет, и если понадобится - проведет углублённый поиск.
Все об ИИ
Отправлено: 25.09.25 - 16:46
Цитата:
maxsaf:
The Times: протестующие в Непале выбрали главу правительства с помощью ChatGPT Газета




Все об ИИ
Отправлено: 25.09.25 - 17:56
Цитата:
simkst:

Неплохо :lol:
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 11:14
Цитата:
Карачун:
в отдельной комнате, отграниченной от прочих помещений стеной и дверью в натяжном потолке выпал из крепления софит. Вводная информация от свидетеля сего - "я зашел, выключателем клацнул свет включил, и он выскочил". Вопрос: причина выпадения софита.


Продолжим ?( промтинг юзаю)

Цитата:
✅ Обновлённый итоговый вывод ( со слов ИИ):
Причиной выпадения софита стало постепенное ослабление пружинных лапок крепления вследствие трёхлетней интенсивной эксплуатации (8760 часов, ~2200 циклов), несмотря на использование относительно безопасной LED-лампы 15 Вт.

Ключевые факторы:

Усталость металла лапок из-за многократных термоциклов (даже при умеренном нагреве).
Возможное использование некачественного светильника с плохим теплоотводом и слабыми креплениями.
Ослабление удерживающего усилия натяжного полотна со временем.
Микровибрация при включении — стала триггером для выпадения.
❗ Хотя LED 15 Вт не является источником сильного перегрева, он не исключает деградацию крепления при сочетании с низким качеством светильника и ошибками монтажа.

🛠️ Рекомендации (с учётом LED 15 Вт):
Проверить все остальные софиты с такой же моделью — они могут находиться в аналогичном состоянии.
Заменить на светильники с:
Металлическими усиленными лапками.
Алюминиевым радиатором.
Маркировкой «Для натяжных потолков».
Убедиться, что армирующие кольца установлены и приклеены.
Провести термоконтроль: померить температуру корпуса после 1 часа работы (должна быть < 65 °C).
Рассмотреть переход на менее мощные (10 Вт) или накладные светильники в зонах сомнительной несущей способности.

Если ты знаешь модель софита или можешь прислать фото — я могу точно сказать, был ли он пригоден для натяжного потолка.


Если есть фото софита - скиньте
Посмотрим , куда размышления заведут БЯМ

Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 15:49
Цитата:
simkst:
Если есть фото софита - скиньте Посмотрим , куда размышления заведут БЯМ

Да какое фото? это два или три года назад было :lol: да и не фотографировал никто такую мелочь. Собственно я дал уже всю информацию что у меня была в отношении потолка. То есть разумеется там есть детали, которые к потолку отношения не имеют и к софитам тоже. Я о них естественно знал, и столь же естественно ии их знать не может. Но вопрос-то мне был задан в таком виде, соответственно едва ли его будут задавать ии иначе.
Впрочем, давайте смоделируем ситуацию что типа мы его послушали все рекомендации выполнили, всё перепроверили, а софит по-прежнему выпадает в тех же самых условиях.
Хотя....вот ссылка на светильник, там есть фотографии его
светильник для натяжного потолка
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 16:20
Цитата:
Карачун:
Хотя....вот ссылка на светильник, там есть фотографии его


[img]✅ Обновлённый итоговый вывод (с учётом модели PGX53 10639.1):

- Причиной выпадения светильника PGX53 10639.1 стала ошибка монтажа: недостаточная или ненадёжная фиксация пружинных лапок в базовом перекрытии.

Сопутствующие факторы:

-Длительная эксплуатация (3 года, 8 ч/день) → возможна коррозия лапок (если была влага) или деформация пластика патрона.
-Отсутствие армирующего кольца → полотно не оказывало дополнительного удерживающего усилия.
-Щелчок выключателя — стал триггером, вызвавшим микровибрацию и окончательное выпадение.

❗ Важно:
Хотя светильник производится компанией JAZZWAY и имеет сертификаты, он не является "идеальным" для натяжных потолков при интенсивной эксплуатации, особенно если:

-Используется в помещении с повышенной влажностью.
-Монтаж выполнен без армирующего кольца.
-Лапки не зафиксированы в прочной основе.

🛠️ Рекомендации (с учётом модели):

-Проверить все остальные светильники этой модели — если они установлены аналогично — риск повторения высок.
-При замене использовать светильники с:
-Усиленными лапками (например, с более широким профилем).
-Термостойким патроном (например, из керамики или термопластика).
-Указанием «для натяжных потолков».
-Обязательно устанавливать армирующие кольца и проверять надёжность фиксации лапок перед натяжкой полотна.
-Раз в год осматривать крепления — особенно в помещениях с перепадами температуры или влажности.[/img]

?
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 17:37
Цитата:
simkst:
Монтаж выполнен без армирующего кольца.

Да как же его без кольца ставить, там же потолок порвется? :lol:
если знак вопроса в конце вашего поста подразумевает "правильно ли он ответил?" то нет, не правильно. Сам по-себе ответ не невероятен. Просто не верный. Там всё сильно прозаичнее...наверное. С другой стороны возможно и нет. Просто из другого раздела физики :-)
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 17:51
Цитата:
Карачун:
если знак вопроса в конце вашего поста подразумевает "правильно ли он ответил?" то нет, не правильно.


Ага
ИИ будут лечить

Модель ИИ
Настройки ИИ
Промт
Промтер

Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 18:17
Цитата:
simkst:
Ага ИИ будут лечить Модель ИИ Настройки ИИ Промт Промтер

Здесь я вашего посыла не понял, так что ничего путнего сказать не могу
Все об ИИ
Отправлено: 26.09.25 - 18:39
Цитата:
Карачун:
Здесь я вашего посыла не понял, так что ничего путнего сказать не могу

А мы, люди, так вашу загадку и не разгадали, что как ни печально, ставит нас на один уровень с ИИ. Пока что на один.
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, Гога, Карачун

