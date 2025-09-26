НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Налоговики навсегда откажутся от плановых проверок бизнеса
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52637
Налоговики навсегда откажутся от плановых проверок бизнеса
Отправлено: 26.09.25 - 18:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам руководителя управления, государство откажется и от прежней системы категорирования бизнеса по уровням риска. "Мы переходим от формального деления к рискориентированному подходу и анализу данных", - отметил Даурен Нургожаев.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7749
Re: Налоговики навсегда откажутся от плановых проверок бизнеса
Отправлено: 26.09.25 - 18:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то парадокс,целая армия чиновников следят за каким-то горемычным ИП,который концы с концами еле сводит, когда другие чиновники выводят миллиарды, а после отставки помашут нам ручкой и в эмиратах. Где тут надо блюсти и за кем пристально следить факт очевидный
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS