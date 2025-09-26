НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
27.05.18
28845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 02:07
#9136
Цитата:
Карачун:
мы тут в последнее время подо...ли, вырезку нам подавай

Ну значит не все так плохо ;-)
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 09:20
#9137
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
...куда пропал Абайка


А чего вы переживаете? Абайка говорил, что психолог, общается в основном с поуехавщими, в ходе дискуссий собирает материал на кандидатскую, считайте проводит работу с подопытными :lol: :lol: :lol:

Скорее всего Абайка не пропал, а за вами же наблюдает и материал собирает, сидит где-то, в тетрадку записывает, а потом в диссертацию перепишет. А вы тут, сами того не понимая, у него в роли подопытных кроликов оказались 8-) 8-) 8-)
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 09:36
#9138
Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего Абайка не пропал, а за вами же наблюдает и материал собирает, сидит где-то, в тетрадку записывает, а потом в диссертацию перепишет. А вы тут, сами того не понимая, у него в роли подопытных кроликов оказались


maxsaf
27.05.18
28845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:02
#9139
Цитата:
Kairat stayer:
Абайка говорил, что психолог, общается в основном с поуехавщими, в ходе дискуссий собирает материал на кандидатскую

Ну это не мешки ворочать. С отрубями)) такие сказки и я могу сочинять). Может я к примеру, веду плановую деструктивную работу по разложению ваших неокрепших умов посредством "западного влияния", вот доча ваша, на запад свалила, подальше от таких психологов с их диссертациями, чтобы над ней опыты по выживанию не проводили :lol: Будем дальше упражняться в подколах?
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:10
#9140
Цитата:
maxsaf:
вот доча ваша, на запад свалила, подальше от таких психологов с их диссертациями, чтобы над ней опыты по выживанию не проводили...


На Запад не свалила. Обучалась в Европе, в том числе прошла повышение квалификации в Испаний и Франций за счёт авиакомпании, в настоящее время управляет пассажирским самолетом Airbus :-P :-P :-P
maxsaf
27.05.18
28845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:12
#9141
Цитата:
Kairat stayer:
Обучалась в Европе, в том числе прошла повышение квалификации в Испаний и Франций

Цитата:
Kairat stayer:
самолетом Airbus

Не патриотично :lol: виновато западное влияние))
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:13
#9142
Цитата:
maxsaf:
Будем дальше упражняться в подколах?


Какие могут быть подколы.
Абайка говорил, что психолог, собирает материал на кандидатскую, возможно легенда, всё с его слов 8-) 8-) 8-)
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:17
#9143
Цитата:
maxsaf:
Не патриотично виновато западное влияние))


Это не влияние, а обучение. Вы же у меня на днях спрашивали, чему вас иностранцы научили? Вот пример - научили управлять Airbus.
maxsaf
27.05.18
28845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:17
#9144
Цитата:
Kairat stayer:
Абайка говорил, что психолог, собирает материал на кандидатскую, возможно легенда

Конечно легенда, О.Колоколова в личке его называла однозначно не психологом ))
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:20
#9145
Цитата:
maxsaf:
Конечно легенда, О.Колоколова в личке его называла однозначно не психологом ))


Это догадки, выше отметил, возможно легенда - что психолог.
maxsaf
27.05.18
28845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:20
#9146
Цитата:
Kairat stayer:
Это не влияние, а обучение. Вы же у меня на днях спрашивали, чему вас иностранцы научили? Вот пример - научили управлять Airbus.

Вы даже не понимаете разницу между "научить делать свое собственное" и "подсадить на чужое". Так же и с чипами, и с ИИ, зачем им вас учить делать свое, проще научить пользоваться уже имеющимся, за плату.
К
23.04.23
1841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:26
#9147
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 10:36
#9148
Цитата:
maxsaf:
Вы даже не понимаете разницу между "научить делать свое собственное" и "подсадить на чужое".


Что тут понимать? В мире только два крупнейших производителя выпускают самые безопасные пассажирские самолёты - Boeing (США) и Airbus (Франция), другим цивилизованным странам, незазорно их приобретать и эксплуатировать, производителями обеспечивается техподдержка (Комплектующие, обновление программного обеспечения и.т.д.).

Цитата:
maxsaf:
Так же и с чипами, и с ИИ, зачем им вас учить делать свое, проще научить пользоваться уже имеющимся, за плату.


Это нормальная практика, мы не под санкциями, пусть открывают совместные предприятия и выпускают продукцию. В Юго-Восточной Азии много предприятий работают США, рабочая сила дешевле, соответственно себестоимость продукта ниже. Вчера про телефоны iPhone отмечал - собираются в Китае на заводах и.т.д. Те-же японские, немецкие автомобили собирают в Китае, пользуются спросом, никаких проблем нет.

По тем же чипам - наверняка просчитали себестоимость, кроме внутреннего обеспечения, планируют их экспортировать. У нас редкоземельных металлов в недрах достаточно, которые можно использовать в изготовлении полупроводников, различных электронных схем и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.09.2025 - 11:45]
Kairat stayer
28.05.18
7539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 11:08
#9149
На днях отмечал, про отсутствие необходимой компетенции и технологий, процитирую:

Мысль у вас здравая, только вот есть нюансы, у нас реально не хватает компетенции и необходимых технологий, чтобы извлечь из недр несметные ресурсы. Потому и учимся у тех, кто впереди, у развитых стран, как выше отметил, кто входит в ТОП - 10.

Подробнее здесь:
К
23.04.23
1841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.09.25 - 11:12
#9150
Цитата:
maxsaf:
Ну значит не все так плохо

Ни в коем случае :-) постоянно говорю о том что у населения очень много денег, в относительном выражении разумеется. Ну сами посудите, мы позволяем себе столько глупости и расточительности, которую легко проследить даже по публикациям в сми, не говоря уж о том что гораздо больше остается неосвещённым. и все эти стоны про дороговизну это, такие, отголоски социально-ориентированного государства. В общем-то не имеющие ничего общего с реальностью. Мы бедные не потому что бедные, а потому что наши ценностные установки таковы что мы будем бедными даже если нам всем увеличить доходы в 10 раз. Это наш стиль жизни если угодно. а так-то "ранее обсуждали"(с), люди могут себе позволить платить за центральное отопление при возможности автономного и при этом будут ныть, ахать и охать, но один хрен не пошевелятся.
