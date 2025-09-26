Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
maxsaf: ...куда пропал Абайка
А чего вы переживаете? Абайка говорил, что психолог, общается в основном с поуехавщими, в ходе дискуссий собирает материал на кандидатскую, считайте проводит работу с подопытными
Скорее всего Абайка не пропал, а за вами же наблюдает и материал собирает, сидит где-то, в тетрадку записывает, а потом в диссертацию перепишет. А вы тут, сами того не понимая, у него в роли подопытных кроликов оказались
Kairat stayer: Абайка говорил, что психолог, общается в основном с поуехавщими, в ходе дискуссий собирает материал на кандидатскую
Ну это не мешки ворочать. С отрубями)) такие сказки и я могу сочинять). Может я к примеру, веду плановую деструктивную работу по разложению ваших неокрепших умов посредством "западного влияния", вот доча ваша, на запад свалила, подальше от таких психологов с их диссертациями, чтобы над ней опыты по выживанию не проводили Будем дальше упражняться в подколах?
Kairat stayer: Это не влияние, а обучение. Вы же у меня на днях спрашивали, чему вас иностранцы научили? Вот пример - научили управлять Airbus.
Вы даже не понимаете разницу между "научить делать свое собственное" и "подсадить на чужое". Так же и с чипами, и с ИИ, зачем им вас учить делать свое, проще научить пользоваться уже имеющимся, за плату.
maxsaf: Вы даже не понимаете разницу между "научить делать свое собственное" и "подсадить на чужое".
Что тут понимать? В мире только два крупнейших производителя выпускают самые безопасные пассажирские самолёты - Boeing (США) и Airbus (Франция), другим цивилизованным странам, незазорно их приобретать и эксплуатировать, производителями обеспечивается техподдержка (Комплектующие, обновление программного обеспечения и.т.д.).
Цитата:
maxsaf: Так же и с чипами, и с ИИ, зачем им вас учить делать свое, проще научить пользоваться уже имеющимся, за плату.
Это нормальная практика, мы не под санкциями, пусть открывают совместные предприятия и выпускают продукцию. В Юго-Восточной Азии много предприятий работают США, рабочая сила дешевле, соответственно себестоимость продукта ниже. Вчера про телефоны iPhone отмечал - собираются в Китае на заводах и.т.д. Те-же японские, немецкие автомобили собирают в Китае, пользуются спросом, никаких проблем нет.
По тем же чипам - наверняка просчитали себестоимость, кроме внутреннего обеспечения, планируют их экспортировать. У нас редкоземельных металлов в недрах достаточно, которые можно использовать в изготовлении полупроводников, различных электронных схем и.т.д.
На днях отмечал, про отсутствие необходимой компетенции и технологий, процитирую:
Мысль у вас здравая, только вот есть нюансы, у нас реально не хватает компетенции и необходимых технологий, чтобы извлечь из недр несметные ресурсы. Потому и учимся у тех, кто впереди, у развитых стран, как выше отметил, кто входит в ТОП - 10.
Ни в коем случае постоянно говорю о том что у населения очень много денег, в относительном выражении разумеется. Ну сами посудите, мы позволяем себе столько глупости и расточительности, которую легко проследить даже по публикациям в сми, не говоря уж о том что гораздо больше остается неосвещённым. и все эти стоны про дороговизну это, такие, отголоски социально-ориентированного государства. В общем-то не имеющие ничего общего с реальностью. Мы бедные не потому что бедные, а потому что наши ценностные установки таковы что мы будем бедными даже если нам всем увеличить доходы в 10 раз. Это наш стиль жизни если угодно. а так-то "ранее обсуждали"(с), люди могут себе позволить платить за центральное отопление при возможности автономного и при этом будут ныть, ахать и охать, но один хрен не пошевелятся.
