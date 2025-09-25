НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Бахыт АХМЕТОВ: Вторая часть ЦОНовского балета - диалог начался, но вопросы остались
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52633
Бахыт АХМЕТОВ: Вторая часть ЦОНовского балета - диалог начался, но вопросы остались
Отправлено: 25.09.25 - 21:10
Сейчас я ожидаю официальных ответов на свои обращения из Агентства по делам государственной службы, Комитета по охране прав лиц с инвалидностью и других ведомств. Но я убежден: одних писем и обещаний «сверху» недостаточно.
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1498
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Вторая часть ЦОНовского балета - диалог...
Отправлено: 25.09.25 - 21:10
#1
А ведь при Мусине они работали, как часы. Любая услуга оказывалась быстро и без проблем, потом начали деградировать, убрали электронную очередь, поставили ресепшен, живая очередь и бестолковая суета на всех этажах.
Лесовик
Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
159
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Вторая часть ЦОНовского балета - диалог...
Отправлено: 26.09.25 - 00:57
#2
Да уж..на днях сравнил условия замены документов (паспорта и удостоверения) 10 лет назад и сейчас. Десять лет назад менеджер за одним столом всё оформила , только отдельно фотографирование. Сейчас - на втором этаже сотрудница начала оформление и оплату, потом на первый этаж по живой очереди фотографирование (кстати я насчитал пять столов с фотоаппаратами, но работал только один) и опять к следующему менеджеру затем , что бы она окончательно оформила бланк и назвала дату получения документов..вот зачем такое дробление функций, реально работали 3-4 (!!) сотрудника из десятка (на двух этажах) рабочих столов?? Попадаешь по талону к первому ,потом в порядке живой очереди начинаешь бег по кругу! Полный бардак и неорганизованность, благое начинание превратили в пародию при раздутых штатах..
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7748
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Вторая часть ЦОНовского балета - диалог...
Отправлено: 26.09.25 - 08:45
#3
надеяться на чудо, ведь за 10 дней до пенсии исправить возможные ошибки 
В интернете полно всяких услуг, в том числе консультации для будущих пенсов, разумеется платные,хотя кое-что в этом деле я стал понимать. В расчет берут стаж до 98 года и накопления из трёх стабильных и повышенных взносов. Кстати,люди загодя вливают себе деньги искусственно создавая себе показатель
