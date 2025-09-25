НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О чем спорили депутаты Костанайского облмаслихата перед завтрашней сессией
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52633
«Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О чем спорили депутаты Костанайского облмаслихата перед завтрашней сессией
Отправлено: 25.09.25 - 17:22
Один из ее вопросов — внесение изменений в областной бюджет. Разные управления на свои нужды в общей сложности просят дополнительно 5,5 млрд тенге. Сегодня на совместном заседании постоянных комиссий разбирались, насколько насущны потребности.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7748
Re: «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О...
Отправлено: 25.09.25 - 17:22
#1
Что из которых 4,4 млн - на приобретение двух тандемных велосипедов
Стесняюсь спросить, что за такие реактивные велосипеды по такой цене
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1803
Re: «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О...
Отправлено: 25.09.25 - 17:35
#2
Цитата:
из которых 4,4 млн - на приобретение двух тандемных велосипедов 


Можно машину купить на эти деньги....
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8385
Re: «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О...
Отправлено: 26.09.25 - 00:20
#3
Цитата:
сайлау курманов:
что за такие реактивные велосипеды по такой цене


Судя по названия терминов: ТАНДЕМ- значит велосипед для двоих; ПАРА- для людей с ограниченными возможностями.
Значит - из двоих управляющих этим велосипедом стоимостью в 2.2 миллиона тенге:- один из них тренер, второй- спортсмен-инвалид.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28840
Re: «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О...
Отправлено: 26.09.25 - 02:16
#4
Цитата:
ACROS:
для людей с ограниченными возможностями.

Им наверное предложили деньги, то они решили, что деньги - вода, пришли-ушли, а это вещь, и попросили велик. (На самом деле очень сомневаюсь, что выбор вообще был, так как на велике можно что-то ещё поиметь при госзакупках.)
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8385
Re: «Уже проели, а задним числом возмещаем - это законно?» - О...
Отправлено: 26.09.25 - 07:21
#5
Цитата:
maxsaf:
на велике можно что-то ещё поиметь при госзакупках.)


Вариации много, например: "..увеличить саму СТОИМОСТЬ велика, скажем, из 1.1 млн. тенге - до 2.2 млн. тенге...." и так далее, тем боле что я не спец в этом деле - привёл всего только один пример, навскидку, но, очевидно - те кто "зубы сьел" на тендерах могут подсказать великое множество путей решения этой проблемы в сторону повышения благосостояния своего кармана.
